Le Festival de feux d’artifice propulse le tourisme de Dà Nang à des hauteurs

Feux d'artifice à Dà Nang. Photo: VNA

Des investissements supplémentaires sont nécessaires pour transformer le Festival international de feux d’artifice de Da Nang (DIFF) en un événement important de Dà Nang, contribuant à élever le tourisme de la ville balnéaire et à en faire un événement et une destination de premier plan en Asie pour les festivals et les événements, selon les agences de voyages de Dà Nang.

Le DIFF - un produit touristique emblématique de la plus grande ville du Centre, reviendra pour sa 11e édition le 2 juin après une interruption de deux ans en raison du Covid-19, avec huit équipes participantes du Vietnam, d’Australie, du Canada, de Finlande, du Royaume-Uni, d’Italie, de Pologne et de France.

Sur le thème "Thê gioi khong khoang cach" (Le monde sans frontières), l’événement devrait présenter des performances éblouissantes tout en célébrant la forte reprise du tourisme mondial après la pandémie.

Le président de l’Association municipale du tourisme, Cao Tri Dung, a déclaré que le DIFF est devenu un pôle d’attraction pour les visiteurs nationaux et étrangers. Il a proposé que la ville et l’organisateur du DIFF demandent au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de dresser une liste des événements touristiques nationaux, y compris le DIFF, à dates fixes, afin de créer des conditions favorables pour que les touristes fassent des projets de voyage.

Le responsable a également proposé de développer un "écosystème" pour le DIFF, avec des services de qualité pour les visiteurs, afin de les encourager à dépenser plus et à rester plus longtemps, et de construire une stratégie pour construire la marque du festival en association avec la marque Dà Nang en tant que première destination de festivals et d’événements de l’Asie.

Selon lui, le DIFF a aidé la ville de Dà Nang à être reconnue comme la principale destination de festivals et d’événements de l’Asie en 2016 et 2022 par les World Travel Awards.

En 2019, la ville a accueilli près de 8,7 millions de visiteurs, dont plus de 3,5 millions d’arrivées internationales, et les recettes touristiques ont atteint environ 31.000 milliards de dôngs (1,3 milliard de dollars). Dà Nang est devenue une nouvelle plaque tournante du tourisme au Vietnam, contribuant à 20% du nombre total de touristes étrangers venant dans le pays.

Pour lancer une touristique effervescente, la ville a annoncé le programme de promotion touristique "Enjoy Dà Nang" (Profitez de Dà Nang) 2023 avec des activités diverses et variées telles que le DIFF du 2 juin au 8 juillet, la compétition IRONMAN 70.3 Vietnam, SPRINT et IRONKIDS ; le Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF), un festival de tourisme de golf, entre autres.

La directrice du Département municipal du tourisme, Truong Thi Hông Hanh, a révélé qu’avec le soutien des agences compétentes et la réponse chaleureuse des prestataires de services touristiques locaux et étrangers, de nouveaux produits touristiques de haute qualité seront introduits en permanence pour répondre à la demande des vacanciers.