Le Festival de Cô Loa 2025 comme si vous y étiez

Le Festival de Cô Loa du printemps de l’Année lunaire du Serpent 2025 s’est déroulé dans une ambiance festive et exaltante, alors que le pays entier commémore le 95ᵉ anniversaire du Parti communiste du Vietnam.

Le matin du 2 février (5ᵉ jour du Nouvel An lunaire), le district de Dông Anh (Hanoï) a inauguré la Semaine culturelle du Festival de Cô Loa 2025 sur le site du patrimoine national spécial de Cô Loa. L’événement a vu la présence du secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti de Hanoï, Nguyên Van Phong, ainsi que de nombreux représentants des ministères et des organisations de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Thi Tam, vice-présidente du Comité populaire du district de Dông Anh, a souligné l’importance historique et culturelle de Dông Anh, une terre qui était à deux reprises la capitale du pays. Malgré les vicissitudes du temps, le district connaît aujourd’hui un essor remarquable, où son patrimoine culturel matériel et immatériel joue un rôle central dans son développement durable.

Une riche programmation

Une procession lors du Festival de Cô Loa 2025. Photo: hanoimoi.vn

Le Festival de Cô Loa 2025 propose un éventail d’activités artistiques et sportives captivantes, attirant un large public de locaux et de touristes. Les jeux traditionnels tels que la lutte vietnamienne, le tir à l’arbalète, les échecs humains et la balançoire géante côtoient des spectacles emblématiques comme le théâtre classique tuồng, le chant chèo, les marionnettes sur l’eau de Dào Thuc ou encore le chant quan họ sur des bateaux.

« Ce festival est non seulement l’occasion de rendre hommage au roi An Duong Vuong, mais aussi un moteur de mobilisation pour la population, afin de promouvoir l’esprit patriotique, la production et le développement local. C’est également une vitrine culturelle et touristique permettant de faire rayonner Dông Anh au niveau national et international », a déclaré Nguyên Thi Tam.



Préservation et valorisation du patrimoine

Une partie d'échecs à taille humaine lors du Festival de Cô Loa 2025. Photo: quocphongthudo.vn

Selon Tô Anh Duy, président du Comité populaire de la commune de Cô Loa, ce festival est l’un des événements culturels majeurs de la capitale et bénéficie d’une attention particulière des autorités et des visiteurs. Son organisation méticuleuse et son renouvellement constant visent à honorer la mémoire du roi An Duong Vuong, tout en répondant aux attentes spirituelles de la population et en mettant en lumière les valeurs du patrimoine national.

Les organisateurs mettent en œuvre une démarche de valorisation des industries culturelles, conformément aux stratégies de développement de Hanoï et du district de Dông Anh. De plus, l’événement est intégré au programme «Trois propres» du district, visant à renforcer la propreté et la durabilité urbaine.

Le festival, qui se tient les 2 et 3 février (correspondant aux 5 et 6 du premier mois lunaire), met à l’honneur des rituels anciens rendant hommage au roi An Duong Vuong et aux personnalités historiques ayant contribué à l’édification du pays.

Inscrit en 2021 sur la liste du patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Festival de Cô Loa continue d’affirmer son rôle essentiel dans le paysage culturel vietnamien. – NDEL/VNA/VI