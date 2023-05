Le festival de cerf-volant de Binh Thuân fascine les visiteurs

Un festival de cerfs-volants a eu lieu le 1er mai le long de la plage de la ville balnéaire de Phan Thiêt, dans la province de Binh Thuân (Centre), attirant un grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers.

En plus de faire voler des cerfs-volants colorés de différentes formes, les visiteurs ont également eu la chance de participer à des jeux de plage pendant le festival, qui faisait partie des activités faisant à l’Année nationale du tourisme 2023 sur le thème "Binh Thuân - Convergence verte" à Phan Thiêt.Selon le Centre de promotion du tourisme de Phan Thiêt, le lancement de l’autoroute Dâu Giây-Phan Thiêt, qui relie l’autoroute Hô Chi Kinh Ville-Long Thành-Dâu Giây juste avant les longues vacances à l’occasion de la Journée de la réunification nationale ( 30 avril) et du 1er mai, a contribué à faciliter la croissance du tourisme local.La province s’attend à accueillir 160.000 visiteurs pendant les vacances de cinq jours, soit le double du bilan de la même période de l’an dernier.

Un vent d’écologie flotte dans l’air des cerfs-volants. Photo: VNA

Au cours des quatre premiers mois de cette année, Binh Thuân a accueilli plus de 2,8 millions de visiteurs, deux fois plus que le nombre enregistré au cours de la même période de 2022. Sur ce total, 94.700 étaient des étrangers, en hausse de 6,6 fois sur un an.La province a gagné plus de 7,2 billions de dôngs (306,84 millions de dollars) grâce aux activités touristiques au cours de la période, soit 2,6 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.