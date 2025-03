Le festival d’áo dài 2025 débute à Hô Chi Minh-Ville

Le 11e festival d’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hô Chi Minh-Ville, sur le thème « Ao Dai vietnamien - Le Vietnam en plein essor », s'est ouvert le 7 mars avec une cérémonie animée dans la rue piétonne Nguyen Hue.



La vice-présidente de l'État Vo Thi Anh Xuan a assisté à la cérémonie d'ouverture du festival, qui a lieu à l'occasion du 115e anniversaire de la Journée internationale de la femme.



Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, a souligné le rôle du festival dans la célébration de la culture vietnamienne et l'honneur des contributions des femmes à la nation.



Le 11e festival Ao Dai de Ho Chi Minh-Ville, sur le thème « Ao Dai vietnamien - Le Vietnam en plein essor », s'ouvre le 7 mars (Photo : VNA)

L'événement de cette année coïncide avec le 50e anniversaire de la libération du Sud et reflète la croissance de la ville, a-t-il ajouté.



Le festival réunit près de 60 créateurs d’áo dài et plus de 30 ambassadeurs de différents domaines.



L'un des moments forts de l'événement est une danse folklorique de masse avec environ 3 000 participants, qui devrait attirer plus de 50 000 personnes de toute la ville.



Les activités comprennent des performances artistiques, un concours de peinture, un concours de photos en ligne et des expositions axées sur le costume national.

En outre, un programme de don d’áo dài aux membres du syndicat des femmes sera mis en place.



La métropole du Sud considère le tourisme événementiel comme l'un des sept piliers de sa stratégie de développement touristique. Cette année, elle vise à attirer 8,5 millions de visiteurs internationaux et 45 millions de touristes nationaux, avec des recettes touristiques prévues atteignant 260.000 milliards de dongs (10,18 milliards de dollars), soit environ 13 % du PIB de la ville. - VNA