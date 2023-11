Le Festival « Danse de l'amitié 2023 » à Hanoï en l’honneur des 50 ans des relations Royaume-Uni - Vietnam

L'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni de Hanoï a organisé le 25 novembre, le Festival " Danse de l'amitié 2023 " pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Vietnam.

Un numéro de danse lors du festival. Photo : VNA

Il s'agit d'une activité destinée aux étudiants, lycéens et collégiens des écoles appartenant aux membres de l'Association, créant des opportunités pour renforcer davantage la compréhension culturelle et artistique entre les deux pays et les relations entre les deux peuples. Participant au festival, les membres de l’Associations ont apporté des performances artistiques uniques, imprégnées de la culture vietnamienne et britannique...

Selon Vu Dang Dinh, président de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni

à Hanoï, avec l’assistance de l'ambassade britannique pour les activités visant à promouvoir la paix, la solidarité et l'éducation et la formation entre les peuples des deux pays, l'Association a organisé avec succès les événements d'échange culturel, présentant à des amis britanniques des activités culturelles traditionnelles vietnamiennes.

De son côté, Marcus Winsley, ambassadeur adjoint du Royaume-Uni au Vietnam, a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni se développent heureusement. Il a convaincu que l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni à Hanoï continuerait d'organiser de nombreuses activités pour aider les peuples des deux pays à se rapprocher, contribuant ainsi à la construction et au développement d'une relation d'amitié plus profonde et plus intime entre les deux pays.