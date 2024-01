Le FEM, une excellente occasion pour le Vietnam de démontrer ses engagements internationaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participeront au 54e Sommet du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, et effectueront des visites officielles en Hongrie et en Roumanie du 16 au 23 janvier 2024.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass. Photo : VNA

La tournée européenne du chef du gouvernement vietnamien s’effectuera respectivement sur l’invitation du fondateur et président du FEM Klaus Schwab, du Premier ministre hongrois Viktor Orbán et du Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu.



Les principaux contenus du 54e Sommet du FEM

La 54e édition du FEM sur le thème "Rétablir la confiance" offrira au Vietnam une excellente occasion de démontrer ses engagements avec des solutions concrètes et de gagner le soutien de la communauté des investisseurs pour ses efforts, a déclaré à la presse l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass.

Le FEM est un forum important, car le monde se transforme rapidement et nous devons reconstruire la confiance mutuelle.

La communauté internationale et l’économie mondiale ont été confrontées à de nombreux bouleversements ces dernières années, tels que la violence au Moyen-Orient, le conflit en Ukraine ou encore le non-respect du droit international et du droit international humanitaire par certains pays.

Par ailleurs, nous sommes également confrontés à de profonds changements structurels en termes de géoéconomie comme la crise du coût de la vie, l’insécurité alimentaire et énergétique et le changement climatique.

Le FEM est un lieu où les dirigeants des pays, du secteur privé, et les représentants des secteurs de l’éducation et de la société civile prennent le temps de réfléchir et de trouver des solutions pour la mise en œuvre de visions communes telles que les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le climat et encourager les pionniers à prendre des initiatives positives.

Nous devons de toute urgence nous réengager en faveur du multilatéralisme et de l’état de droit international. Il est donc nécessaire d’établir et d’améliorer de nouvelles plateformes de dialogue et de bâtir des partenariats plus solides.

Pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas compter uniquement sur les gouvernements, car toutes les solutions efficaces nécessitent de gros investissements, et celles-ci ne peuvent être réalisées qu’avec la participation active du secteur privé.

Par conséquent, nous devons prendre en compte la faisabilité et la rentabilité des entreprises ainsi que les performances de l’économie mondiale en mettant en œuvre des solutions durables.

Les contributions du Vietnam au 54e Sommet du FEM

Il est significatif que le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à cet événement. Lors d’un précédent événement du WEF organisé en Chine en juin dernier, il a rappelé que, face aux «vents contraires», la communauté internationale avait besoin «d’une solidarité mondiale et d’un multilatéralisme ainsi que d’une approche centrée sur les personnes».

Le chef du gouvernement vietnamien pourra s’exprimer en toute confiance lors de cet événement, car le Vietnam a eu une contribution significative à la résolution de nombreux problèmes mondiaux et mérite d’être reconnu par la communauté internationale pour ses efforts.

Le FEM Davos 2024 sera une bonne occasion pour le Vietnam de rechercher des investissements et des ressources auprès d’entreprises, de groupes d’affaires et de fonds d’investissement internationaux, dont la Suisse, a souligné l’ambassadeur Thomas Gass.

En tant que membre actif de l’ASEAN, le Vietnam a joué un rôle important dans la promotion de la stabilité et de la coopération au sein de la région. Il a également participé à des opérations de maintien de la paix dans le monde entier, notamment au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

Le Vietnam a également pris des mesures importantes pour réduire ses émissions de carbone, avec l’engagement d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Il s’efforce également d’accroître sa résilience face au changement climatique en élaborant le Plan national d’adaptation au changement climatique et en mettant en œuvre des mesures pour protéger les communautés vulnérables.

De plus, le Vietnam a fait tout son possible pour améliorer la sécurité énergétique en investissant dans les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Le FEM Davos 2024 offrira à la délégation vietnamienne une excellente occasion de démontrer son engagement avec des solutions concrètes et de gagner le soutien de la communauté des investisseurs pour ses efforts.

Le rôle du Vietnam est de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au-delà. Dans ce contexte, et avec l’objectif de devenir une nation à revenus élevés et à faibles émissions de carbone d’ici 20 ans, ce qui est encore plus important pour le Vietnam est sa volonté de maintenir le dialogue et le partage avec la communauté internationale sur les approches, perspectives et expériences en matière d’intégration mondiale et de développement socioéconomique.

Évaluations sur la mise en œuvre par le Vietnam du protocole d’accord entre celui-ci et le FEM pour la période 2023-2026

Avec la signature du protocole d’accord, le Vietnam a la perspective d’accéder aux ressources et à l’expertise internationales ainsi que de participer aux programmes mondiaux du FEM.

Les investisseurs ont souligné qu’afin de développer son économie, le Vietnam devra avoir une forte volonté et une grande détermination pour maintenir ses engagements en faveur du développement durable, continuer à réduire la bureaucratie et faciliter des procédures administratives, améliorer l’éducation et développer des ressources humaines, et promouvoir l’économie numérique ainsi que d’autres mesures.

Il est évident que les autorités vietnamiennes s’efforcent de relever ces défis, comme en témoigne l’augmentation des flux d’IDE, mais il est important de noter que la concurrence pour attirer les investissements étrangers à l’échelle mondiale est féroce. Le Vietnam devra donc faire des efforts pour améliorer ses conditions, afin de conserver ses avantages.

Le gouvernement vietnamien s’attaque au problème en intégrant les objectifs de développement des parcs éco-industriels. En outre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville se coordonne également avec le FME pour créer le Centre pour la révolution industrielle 4.0 dans cette localité afin de régler des questions clés telles que l’économie circulaire et la numérisation.

L’importance de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au FEM pour les relations entre le Vietnam et la Suisse

Les deux pays entretiennent des relations chaleureuses et de plus en plus approfondies. La Suisse a été l’un des premiers pays occidentaux à reconnaître officiellement la République socialiste du Vietnam en 1971. Les relations entre les deux pays ont connu une évolution très dynamique, l’accent étant progressivement déplacé de la coopération au développement économique vers les échanges commerciaux, en particulier le secteur économique privé.

La Suisse salue les progrès positifs obtenus lors des négociations sur l’accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Vietnam. Lorsque celui-ci sera entré en vigueur, il créera un cadre favorable, permettant d’augmenter des investissements directs suisses au Vietnam ainsi que de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux.

La politique extérieure et l’environnement économique du Vietnam sont très dynamiques. De nombreux pays souhaitent porter leur partenariat avec le Vietnam à une nouvelle hauteur dans les temps à venir.

L'ambassadeur Thomas Gass a dit espérer que les relations entre le Vietnam et la Suisse se renforceraient dans un avenir proche et a affirmé qu’il consacrait tous ses efforts à cette question.

De nombreuses délégations de hauts dirigeants suisses se sont rendues au Vietnam ces dernières années. Plus récemment, en juin 2023, le président du Parlement fédéral suisse Martin Candinas a effectué une visite officielle au Vietnam et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, a accepté une invitation à se rendre en Suisse en 2024.

La Suisse exporte essentiellement vers le Vietnam les produits pharmaceutiques et chimiques, des machines et de la mécanique de précision, tandis que les principales exportations du Vietnam vers la Suisse sont des produits électroniques tels que des téléphones portables, des chaussures, des textiles et des produits aquatiques.

Depuis 2008, la coopération au développement économique entre la Suisse et le Vietnam s’est concentrée sur divers domaines tels que l’amélioration des finances publiques, le renforcement des capacités du secteur financier et de la compétitivité de petites et moyennes entreprises, l’urbanisme et l’adaptation au changement climatique ainsi que des projets qui favorisent une croissance durable.

Concernant la coopération universitaire, la Fondation nationale pour le développement scientifique et technologique (NAFOSTED) et le Fonds national suisse entretiennent une coopération étroite en soutenant des projets de recherche communs entre la Suisse et le Vietnam.

Le FEM annuel est une occasion pour organiser des rencontres de haut niveau entre les gouvernements des deux pays, et l’intérêt des deux parties se manifeste à travers des réunions régulières entre les dirigeants des deux pays en marge du Forum ces dernières années. – VNA/VI