Le drapeau a été mis en berne en signe de deuil national pour le leader du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le drapeau national a été mis en berne sur la place Ba Dinh à Hanoï le 25 juillet à 6 heures du matin, marquant le début du deuil national du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong qui durera du 25 au 26 juillet.



Des foules de personnes se sont rassemblées sur le site pour assister à la cérémonie, beaucoup ont fondu en larmes.



Pendant le deuil, les drapeaux seront mis en berne dans les bureaux publics à travers le pays et dans les bureaux de représentation vietnamiens à l'étranger, et les activités de divertissement et de loisirs publics seront interrompues.



Selon le Comité du deuil, de nombreux bureaux, organisations et ménages privés l'ont fait avant même le début du deuil national.



La cérémonie de hommage au défunt débutera à la Salle de deuil national à Hanoï à partir de 7 heures du matin le 25 juillet, le service commémoratif à partir de 13 heures le 26 juillet au même endroit et le service funéraire à 15 heures le 26 juillet au cimetière Mai Dich de Hanoï. - VNA/VI