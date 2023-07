Le documentaire "Vietnam-Where are you?" explore le parcours d’un rêve de Mondial

Un film documentaire est réalisé sur le parcours fantastique du Vietnam vers la Coupe du monde féminine 2023 par la Fédération vietnamienne de football (VFF) et la société de communication Viewfinder. Il s’agit du premier documentaire sur l’équipe de football féminine vietnamienne, qui sera présenté le 20 octobre prochain à l’occasion de la Journée des femmes vietnamiennes.

L'équipe de production du documentaire lors de la cérémonie de lancement à Hô Chi Minh Ville, le 16 juin. Photo:Vietcontent



Expliquant le nom du film "Vietnam–Where are you ?", la directrice de production du film Ngân Lê a partagé que c’était la question posée par le représentant de la FIFA lors du tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2023.



"Lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde féminine 2023 qui a eu lieu en octobre dernier en Nouvelle-Zélande, un représentant du comité d’organisation a posé la question Vietnam – Where are you ? pour chercher le représentant du Vietnam. Le sélectionneur Mai Duc Chung a partagé cette anecdote avec nous et nous en sommes très touchés car les Vietnamiens se demandent souvent Où sommes-nous sur la carte mondiale du football? En fait, le parcours de notre équipe féminine vers la Coupe du monde 2023 est magique. Cette question du représentant de la FIFA nous a inspirés et le nom du film est né comme ça. Ce sera un film de 45 minutes, soit la durée d’un mi-temps d’un match de football. Le temps de tournage sera accéléré pour que le film soit rendu public le 20 octobre. Et il sera réalisé par une femme", indique Ngân Lê.

C’est la jeune réalisatrice talentueuse Nguyên Thi Tham qui a été sélectionnée pour réaliser ce documentaire. L’occasion pour les supporters de s’immerger dans le quotidien du Onze féminin national. Pour la capitaine Huynh Nhu, la Coupe du monde 2023 est comme un rêve devenu réalité.

"Ce n’est pas seulement mon rêve, mais celui de toute l’équipe et de tous les amoureux du football vietnamiens. Pour cette Coupe du monde, l’équipe s’est beaucoup entraînée car nous savons que la gloire vient toujours avec la responsabilité et la confiance. Les attentes des supporters sont énormes. Nous ferons tout notre possible pour réaliser les meilleures performances possibles", partage-t-elle.

Les joueuses de l'équipe nationale de football du Vietnam célèbrent leur victoire aux SEA Games en mai au Cambodge. Photo: VNA



La Coupe du monde 2023 se déroulera du 20 juillet au 20 août en Nouvelle-Zélande et en Australie. C’est la première fois que le Vietnam participe à la phase finale de la plus grande compétition de football de la planète. Dans le groupe E, l’équipe vietnamienne a affronté les États-Unis le 22 juillet et le Portugal le 27 juillet. Le match avec les Pays-Bas se déroulera le 1er août. Il faut savoir que les États-Unis et les Pays-Bas étaient les deux finalistes du Mondial précédent lors duquel les Américaines ont décroché le titre de champion, rappelle le sélectionneur Mai Duc Chung.



"C’est la plus grande compétition de foot du monde. Ainsi, la pression est énorme pour les joueuses et pour moi aussi. Bien sûr, notre niveau est encore limité mais on va faire tout notre possible", assure-t-il.



En plus de suivre les joueuses lors des entraînements, l’équipe de tournage se rendra chez elles et rencontrera leurs supporters. Des histoires intimes et émouvantes seront racontées. Mais en ce moment, une partie de l’équipe est en Nouvelle-Zélande pour couvrir les matchs impliquant nos footballeuses, fait savoir la directrice de production Ngân Lê.



"Avec nos joueuses, leurs supporters sont les principaux personnages du film. Ils ont suivi l’équipe dès le premier match de la compétition. Le film aidera ainsi le public à mieux comprendre l’équipe et Mai Duc Chung qui n’en est pas seulement l’entraîneur en chef mais aussi le père spirituel", insiste-t-elle.



"Vietnam-Where are you?" démontre la détermination des joueuses vietnamiennes qui ont été éliminées lors de la phase éliminatoire du Mondial 2014 à se qualifier pour la Coupe du monde 2023. Quels que soient les résultats, leur rêve est déjà devenu réalité. – VOV/VNA/VI