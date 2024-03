Le discours du leader du Parti sur le travail du personnel met l'accent sur la sélection de cadres qui osent penser et agir

Le discours prononcé par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la première réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du Parti a mis l’accent sur la sélection de cadres qui osent penser et agir.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s'exprime lors de la première réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Selon Bui Thanh Toan, chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité du Parti de la province de Phu Yên (Centre), les remarques du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong concrétisent l'idéologie, la moralité, le style du Président Hô Chi Minh et les vues du Parti sur la sélection de cadres dynamiques et créatifs qui osent penser, osent agir et osent assumer la responsabilité du bien commun.



Grâce au Renouveau, le pays a réalisé de grandes réalisations d'importance historique et se développe plus fortement et plus intégralement qu'auparavant, a dit Bui Thanh Toan.



Il s’est déclaré convaincu que le Comité central du Parti continuerait à renouveler fortement le travail du personnel en édifiant et perfectionnant les mécanismes de recrutement, d'attraction et d'appréciation des personnes talentueuses, en particulier les mécanismes et les politiques pour encourager et protéger les cadres dynamiques et créatifs.



Le contenu important du discours du leader du Parti sur le travail du personnel continuera à être étudié à travers les activités des comités et organisations du Parti et des autorités des localités, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques…, a affirmé Bui Thanh Toan.



Selon le journaliste Hoang Chuong, le discours du secrétaire général du Parti sur le travail du personnel pour le nouveau mandat est très proche de la réalité actuelle.



Le travail de développement des cadres, en particulier ceux de niveau stratégique, doit suivre les nouvelles tendances de développement du monde, a souligné Hoang Chuong.



Conscient du rôle important du travail du personnel, le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat du Parti ont publié de nombreuses résolutions, directives et instructions qui ont été ensuite codifiées dans des textes normatifs et juridiques de l'État. Grâce à cela, le travail du personnel a progressivement changé, contribuant à constituer un corps de cadres du Parti et de l'État capables de mieux répondre aux exigences et aux tâches du processus de Renouveau. -VNA/VI