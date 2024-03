Le discours du chef du Parti souligne l’importance de la sélection du personnel

Le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong à la première réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du Parti, le 13 mars à Hanoi, a affirmé l’importance de la sélection du personnel, ont souligné des cadres du Parti.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la première réunion du sous-comité du personnel du 14e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Soulignant l’importance de la préparation du personnel pour le prochain congrès, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui est également chef du sous-comité du personnel, a déclaré qu’en plus des préparatifs pour les congrès à tous les niveaux, le Parti se préparera également pour le 14e Congrès national, prévu lieu au premier trimestre de 2026.



Les deux parties les plus importantes de chaque congrès sont la discussion et la décision des lignes politiques et des tâches du Parti (également appelées adoption de documents) et l’élection des organes de direction du Parti (ou le travail du personnel).



Ces deux contenus sont étroitement liés l’un à l’autre et doivent être bien préparés. En particulier, la préparation du personnel pour le congrès revêt une importance cruciale car c’est le facteur décisif du succès du congrès et de la mise en œuvre réussie des résolutions du congrès, a-t-il indiqué.



Diêp Van Son, ancien directeur adjoint du département de l’organe de représentation du ministère de l’Intérieur à Hô Chi Minh-Ville, a observé que les orientations du travail du personnel pour le 14e Congrès national du Parti sont pour l’essentiel similaires à celles du précédent congrès.



La norme établie est de ne pas laisser les personnes présentant des lacunes entrer dans le personnel supérieur du Parti, mais malgré des préprations soigneuses et des examens scrupuleux, des cas regrettables se sont produits encore. Ce n’est que lorsque ces gens accèdent à un poste supérieur qu’ils ne sont plus ceux qu’on connaît, a-t-il déploré.



Le pouvoir corrompt. Quand les gens sont pareils, ils font preuve d’efforts et ne ne montrent pas leur face cachée, mais lorsqu’ils atteignent un statut élevé, ils commencent à se corrompre, a-t-il tenté d’expliquer.



De tels cas ne sont pas isolés. Par conséquent, nous devons donc avoir d’autres mesures pour les résoudre, nous ne pouvons pas utiliser les anciennes méthodes pour les contrôler. Le "virus" mute aussi, pour se défendre contre le vaccin, d’où la nécessité d’un renouvellement de l’ordonnance, a-t-il suggéré.



Pour sa part, le vétéran La Huu Vinh, domicilé dans le quartier 12, 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le discours du secrétaire général est considéré comme un résumé de la signification et de l’importance du travail du personnel, ainsi que des vues cohérentes, correctes et scientifiques de du Parti sur le travail du personnel.



Du discours du chef du Parti, il a retenu des instructions détaillées sur les contenus et les méthodes et les modalités de conduite du travail du personnel pour le 14e Congrès national du Parti, sur les exigences essentielles dans la construction du Comité central du Parti du 14e mandat.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que le Comité central du Parti est l’organe suprême de direction entre deux congrès nationaux du Parti et sert de centre de solidarité et d’unité de l’ensemble du Parti et du peuple.



Il est composé de responsables de niveau stratégique qui constituent la quintessence du Parti. Ils doivent être véritablement inébranlables tout en possédant suffisamment de courage, de vertus, de sagesse et de prestige élevé pour résoudre les problèmes de niveau stratégique ainsi que les situations complexes liées à la construction nationale, au développement et à la défense ainsi qu’à la survie du régime de manière opportune, juste et efficace.



Par conséquent, les membres du sous-comité doivent bien comprendre le rôle de cette question extrêmement importante non seulement dans l’organisation du congrès du Parti, mais aussi dans le destin du Parti, la survie du régime et le développement national, a-t-il souligné. – VNA/VI