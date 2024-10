Le dirigeant vietnamien Tô Lâm s’entretient avec le président irlandais Michael Higgins

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République Tô Lâm et le président irlandais Michael Higgins se sont entretenus mercredi matin 2 octobre (heure locale) à Dublin, dans le cadre de visite d’État en Irlande du 1er au 3 octobre du dirigeant vietnamien.

Le président Michael Higgins a chaleureusement salué la première visite du secrétaire général et président Tô Lâm en Irlande, a hautement apprécié la politique extérieure du Vietnam, a affirmé faire grand cas de la position et du rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique, et a souligné que les deux pays présentent de nombreuses similitudes dans la lutte pour l’indépendance nationale et qu’il n’y a aucun domaine ou sujet où les deux parties ne peuvent s’échanger et coopérer.

Le chef de l’Etat irlandais a rappelé ses beaux souvenirs de sa visite au Vietnam en 2016, a exprimé ses expressions sur les réalisations en matière de développement socio-économique, d’intégration internationale ainsi que sur les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable au cours des dernières années, et a partagé avec le Vietnam ses lourds dégâts causés par le typhon Yagi.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié le président Michael D. Higgins pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne de haut rang, affirmant que le Vietnam attache une grande importance au développement des relations d’amitié et de coopération multiforme avec l’Irlande.

Il a hautement apprécié le fait que le gouvernement irlandais ait accordé au Vietnam une position prioritaire dans sa politique de coopération au développement dans le cadre de sa stratégie "Global Ireland : Déployer des opérations dans la région Asie-Pacifique jusqu’en 2025".

Le dirigeant vietnamien a espéré que l’Irlande continue de fournir un soutien au développement au Vietnam dans des domaines prioritaires tels que la croissance verte, la réponse au changement climatique, la protection de l’environnement et la technologie de l’information, la transformation numérique et le développement durable.

Afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de déployer activement les mécanismes de coopération existants.

A cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a annoncé que le gouvernement vietnamien a décidé et déploie les procédures de création d’une ambassade du Vietnam en Irlande. Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que cette décision ouvrira une nouvelle étape de développement dans les relations bilatérales, pour le bénéfice commun des deux peuples.

Les deux dirigeants ont affirmé que la coopération économique, commerciale et d’investissement et un pilier important de la coopération bilatérale qui se développe positivement à mesure que les échanges commerciaux entre les deux pays atteindront 3,5 milliards de dollars en 2024.

Les deux parties devraient ainsi tirer le meilleur parti de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), promouvoir les relations commerciales et d’investissement et soutenir les communautés d’affaires des deux pays ; s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars d’ici 2026 à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques.

Le président Michael Higgins a souligné que le Vietnam est un partenaire commercial de premier rang de l’Irlande alors que les possibilités de coopération entre les deux pays sont encore très vastes.

Il a pris note de la proposition du Vietnam d’accélérer le processus de ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin d’élargir les opportunités de coopération et d’investissement entre les communautés d’affaires des deux pays, espérant que le Vietnam créera des conditions favorables pour l’accès des produits agricoles et alimentaires irlandais de haute qualité sur son marché.

Les deux parties ont salué la création d’un Partenariat stratégique sur l’enseignement supérieur par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et le ministère irlandais la Formation continue, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et de la Science, ainsi que la signature du protocole d’accord entre l’Université nationale du Vietnam de Hanoi et les principales universités irlandaises.

Les deux dirigeants ont convenu qu’il s’agit d’un domaine de coopération prioritaire entre les deux pays, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la formation, à développer des ressources humaines de haute qualité et à promouvoir la recherche scientifique et l’innovation au Vietnam.

Afin de renforcer la compréhension mutuelle et l’attachement entre les peuples des deux pays, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les échanges populaires, la coopération culturelle et artistique, le tourisme et la coopération entre les localités.

Les deux parties ont convenu de créer des conditions favorables permettant aux deux peuples de vivre, de travailler et de contribuer mutuellement au processus de développement socio-économique de chaque pays et de promouvoir leur rôle de pont d’amitié entre le Vietnam et l’Irlande.

Lors de leur entretien, les deux parties ont discuté en profondeur des questions de sécurité régionale d’intérêt commun, telles que la situation en Ukraine, au Moyen-Orient..., appelant toutes les parties à protéger les civils, à mener le dialogue et à résoudre les conflits par des moyens efficaces sur la base du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les forums multilatéraux tels que l’ASEAN-UE, les Nations Unies..., dans de nombreux domaines tels que la réponse aux défis mondiaux, le changement climatique, la sécurité alimentaire, l’assurance des chaînes d’approvisionnement.

Elles ont également soutenu la position de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale en termes d’assurance de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la coopération et du développement dans la région et de règlement pacifique des différends sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). – VNA/VI