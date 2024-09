Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre des dirigeants des organisations internationales

Le dirigeant To Lam et le secrétaire général de l'ONU António Guterres. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a rencontré le 24 septembre (heure locale) à New York, des dirigeants de plusieurs organisations internationales, dans le cadre de son voyage aux États-Unis.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU António Guterres, To Lam a salué le rôle de plus en plus important de l'ONU dans la gouvernance mondiale, la promotion de la coopération multilatérale, le respect du droit international, la réduction des écarts et la promotion du développement, ainsi que la pleine participation de tous les pays.

Il a remercié les agences de l'ONU au Vietnam pour avoir aidé le pays à surmonter les conséquences du typhon Yagi, proposant que l'ONU favorise la coopération pour renforcer la capacité des pays à répondre aux catastrophes naturelles et à gérer les risques et les catastrophes.

Le dirigeant vietnamien a suggéré au secrétaire général de l'ONU de continuer à promouvoir la coopération dans la transition énergétique, la transition verte, la transformation numérique et la construction d'un système de gouvernance numérique, en tenant compte des intérêts des pays en développement, dont le Vietnam.

António Guterres, qui était autrefois descendu dans la rue pour soutenir la guerre de résistance du Vietnam, a exprimé ses sentiments particuliers pour le Vietnam et a hautement apprécié le rôle, la position et les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique.

Il a salué l'engagement actif du Vietnam dans d'importantes agences de l'ONU ainsi que dans tous les domaines prioritaires des activités de l'ONU, en particulier dans le maintien de la paix, la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, la réponse au changement climatique et la promotion d'une transition énergétique juste.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer le dialogue et d'approfondir davantage les relations Vietnam-ONU et ASEAN-ONU dans les temps à venir, en promouvant le rôle central de l'ASEAN dans le règlement des problèmes régionaux, en particulier dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, et dans la résolution pacifique des différends en Mer Orientale conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Ils sont parvenus à un consensus sur des mesures de coopération pour promouvoir le développement durable, remettre l'Agenda 2030 sur les rails, accélérer la transition énergétique, renforcer la capacité à répondre efficacement aux défis mondiaux et accroître davantage la participation du Vietnam aux activités de maintien de la paix de l'ONU dans le temps à venir.

Le dirigeant vietnamien a saisi l'occasion pour inviter le Secrétaire général de l'ONU à se rendre au Vietnam au moment opportun.

Lors de la rencontre avec le président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang, To Lam a affirmé que le Vietnam soutiendrait activement son leadership, ses initiatives et ses priorités pour le mandat actuel. Il s'agit notamment de la promotion de la paix et de la sécurité par des efforts multilatéraux, de la mise en œuvre effective de l'Agenda 2030 pour le développement durable, du renforcement de la résilience des pays vulnérables et moins développés, de la gestion durable des ressources naturelles, de la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des jeunes, de la réduction de l'écart numérique et du renforcement de l'innovation et d'un meilleur accès au numérique.

To Lam a déclaré que le Vietnam restait inébranlable dans son soutien ferme au multilatéralisme, dont l'ONU joue le rôle central et soutenait la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Le Vietnam est également prêt à promouvoir la coopération agricole trilatérale, qui consiste en des parrainages de partenaires de développement, d'experts, de techniques et de cultures vietnamiens et d'autres pays, dont le Cameroun.

Philemon Yang, qui a précédemment été Premier ministre du Cameroun, a salué les relations du Vietnam avec l'ONU et le Cameroun, ses réalisations socio-économiques impressionnantes et son rôle de plus en plus important sur la scène mondiale. Il a convenu de coopérer avec la nation d'Asie du Sud-Est pour promouvoir le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et du multilatéralisme.

Reconnaissant les atouts du Vietnam dans les domaines des sciences, des technologies et de l'agriculture, Philemon Yang s'est engagé à favoriser la coopération entre le Vietnam et le Cameroun dans ces domaines et à examiner et à traiter sérieusement les questions soulevées par la partie vietnamienne.

A cette occasion, To Lam a invité le président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à se rendre au Vietnam dans un avenir proche.

Lors de sa rencontre avec Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), To Lam a hautement apprécié le rôle et les contributions du PNUD à la construction et au développement socio-économique du Vietnam au cours des cinq dernières décennies.

Dans cette nouvelle phase importante de développement, il a proposé que le PNUD se concentre sur le soutien au Vietnam en termes de connaissances et de ressources, en promouvant le transfert scientifique et technologique visant à construire une économie verte et une économie circulaire.

Le dirigeant vietnamien a appelé le PNUD à continuer d'aider le pays et la Commission du Mékong dans la gestion et l'utilisation durables et efficaces des ressources en eau, renforçant ainsi la résilience et la réponse aux défis de la sécurité de l'eau dans le bassin.

L'administrateur du PNUD a salué le Vietnam comme un modèle de développement socio-économique et de mise en œuvre des Objectifs de développement durable, offrant ainsi des expériences pratiques précieuses aux Nations Unies et à la communauté internationale.

Il a affirmé que le PNUD est fier d'être le partenaire de développement du Vietnam dans la croissance verte, la transition énergétique et l'innovation, et est prêt à aider le pays à élaborer des politiques de développement socio-économique vertes, durables et inclusives, et à attirer des investissements, des ressources financières et des technologies vertes pour améliorer l'adaptabilité au changement climatique et promouvoir une transition énergétique juste et une transformation numérique pour renforcer les capacités d'auto-développement du Vietnam et éviter de devenir un marché pour les groupes monopolistiques.

Recevant la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell, le plus haut dirigeant vietnamien a hautement apprécié la coopération actuelle entre les deux parties, qui produit des résultats positifs, en particulier le soutien précieux de l'UNICEF au programme national élargi de vaccination des enfants du Vietnam.

En ce qui concerne les orientations de coopération à l'avenir, To Lam a souligné l'importance de garantir des ressources pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable (ODD) liés aux enfants, notamment en termes d'éducation, de soins de santé, de nutrition et de vaccination.

Il a appelé à des conseils politiques et à des mesures de soutien de l'UNICEF pour que le Vietnam assure les meilleurs soins, la meilleure protection et la meilleure éducation aux enfants dans les zones touchées par le typhon Yagi.

Il a également suggéré que les deux parties mènent des activités significatives et concrètes pour commémorer le 50e anniversaire de la coopération Vietnam-UNICEF et le 35e anniversaire de la ratification par le Vietnam de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE) en 2025.

Mme Catherine Russel a salué les efforts du Vietnam pour atteindre les ODD, en particulier dans les domaines de la protection, des soins et de l'éducation des enfants, en particulier l'éducation climatique. Elle a également salué la préparation du Vietnam en matière de prévention et de secours en cas de catastrophe, soulignant les expériences exemplaires du pays et les bonnes pratiques qui peuvent être partagées avec d'autres pays.

Elle a déclaré que l'UNICEF continuerait de mettre en œuvre activement le programme national Vietnam-UNICEF pour la période 2022-2026 afin de répondre au mieux aux priorités du Vietnam, en soutenant les efforts visant à faire face aux conséquences post-typhon, en particulier pour garantir la réouverture des écoles dès que possible.

L'UNICEF est disposé à collaborer avec le Vietnam dans le cadre de l'initiative du pays pour la Journée internationale du jeu, le 11 juin de chaque année, a-t-elle déclaré, et espère que le Vietnam sera un partenaire de cette organisation onusienne pour promouvoir l'accès des filles aux sciences et aux technologies. -VNA/VI