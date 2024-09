Le dirigeant Tran Thanh Man rencontre le président russe Vladimir Poutine

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man (droite) et le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 10 septembre (heure locale), poursuivant sa visite officielle en Russie, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man a eu une entrevue au Kremlin à Moscou avec le président de Russie, Vladimir Poutine.

La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère amicale et franche.

Tran Thanh Man a transmis au président Poutine les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam et du Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a informé le président russe des résultats de sa visite en Russie et échangé les contenus de coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs dans les temps à venir.

Le président Poutine a remercié le secrétaire général du Parti et président To Lam et le Premier ministre Pham Minh Chinh pour avoir envoyé leurs salutations et leur a transmis les invitations à effectuer les visites en Russie au moment opportun.

Le dirigeant russe a hautement apprécié la signification et les résultats de la visite du président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man et de la délégation de haut rang de l'AN du Vietnam l’accompagnant en Russie et a demandé aux organes législatifs des deux pays de continuer de renforcer la coopération parlementaire, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays de manière pratique et efficace.

Il a affirmé le soutien aux organes législatifs des deux pays dans la mise en œuvre des accords de coopération signés. - VNA/VI