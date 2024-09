Le dirigeant Tran Thanh Man rencontre des dirigeants de grands Partis politiques de Russie

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man (droite) a reçu le président du Parti communiste de Russie, Gennady Ziouganov. Photo : VNA

Poursuivant sa visite officielle en Russie, le 10 septembre à midi (heure locale), le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man a reçu le président du Parti communiste de Russie, Gennady Ziouganov et le président du Parti “Une Russie Juste - Patriotes - Pour la Vérité”, Sergueï Mironov.

Rencontrant Gennady Ziouganov, Tran Thanh Man a proposé que le Parti communiste de Russie renforce sa coopération avec le Parti communiste du Vietnam (PCV) et celle entre le PCV et d'autres grands Partis politiques de Russie.

Il a estimé que la communauté vietnamienne en Russie et la communauté russe au Vietnam jouaient toujours un rôle important en tant que pont pour promouvoir les échanges et la coopération entre les peuples des deux pays, contribuant activement aux relations Vietnam-Russie.

Gennady Ziouganov a déclaré que les réalisations et les résultats de développement du Vietnam constituaient l'un des modèles de réussite dont d'autres pays peuvent s'inspirer, tout en affirmant continuer à contribuer sa part au maintien de bonnes relations d’amitié traditionnelles avec le Vietnam, à maintenir une relation de coopération étroite avec le Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien.

Lors de la rencontre avec Sergueï Mironov, Tran Thanh Man a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam soutenait le renforcement de la coopération intégrale entre les deux pays, se coordonnait avec le gouvernement pour chercher des solutions pour les problèmes en suspens, étudier les propositions de la partie russe, contribuer à rendre la coopération Vietnam-Russie plus profonde, efficace et substantielle.

Concernant la question de la Mer Orientale, la partie russe soutient la position de principe du Vietnam et de l'ASEAN, qui souhaitent résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; continue de soutenir et d'aider la communauté vietnamienne de vivre et de faire des affaires légalement sur le territoire russe et de s'intégrer au pays d'accueil.

Le président du Parti "Une Russie Juste - Patriotes - Pour la Vérité" a affirmé que les relations entre les deux pays se développaient à un niveau très élevé en tant que partenariat stratégique intégral. Le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est que le président Poutine s'est rendu à six reprises. Sa visite au Vietnam en juin 2024 témoigne de la bonne amitié entre les deux pays.

Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant le développement positif de la coopération interparlementaire.

Discutant de la coopération économique et commerciale, Tran Thanh Man et Sergueï Mironov ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties devraient relever toutes les difficultés, continuer leurs efforts pour parvenir à un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars d'ici 2030. - VNA/VI