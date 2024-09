Le dirigeant Tran Thanh Man reçoit des représentants d'associations d'amitié et d'anciens combattants russes

Le dirigeant Tran Thanh Man et des représentants d'associations d'amitié et d'anciens combattants. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu mardi à Moscou des représentants de l'Association d'amitié Russie-Vietnam et de l'Association des anciens combattants russes ayant participé à la guerre du Vietnam.

Tran Thanh Man a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens étaient toujours reconnaissants du soutien précieux et de l'aide sincère apporté par le peuple russe au Vietnam dans la lutte passée pour l'indépendance et dans la cause actuelle de la construction et du développement du pays.

Il a apprécié le rôle, les efforts et les contributions de l'Association d'amitié Russie-Vietnam et de l'Association des anciens combattants russes au développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Il a souligné qu'au Vietnam, il existe encore des œuvres construites avec le soutien matériel et spirituel d'amis russes, comme le mausolée du Président Ho Chi Minh et le Palais culturel de l'amitié Viêt Xô (vietnamo-soviétique), la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le pont Thang Long.

Les représentants des deux associations ont proposé que la partie vietnamienne envisageait de construire un monument pour commémorer les experts soviétiques ayant combattu et aidé le Vietnam dans la lutte passée pour l'indépendance nationale ; et un centre culturel russo-vietnamien à Moscou pour organiser l'enseignement du vietnamien et promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.

Ils ont également suggéré d'organiser des activités plus pratiques pour éduquer la jeune génération des deux pays afin de mieux comprendre la solidarité et l'amitié particulière entre la Russie et le Vietnam.

En réponse, Tran Thanh Man a déclaré qu'en 2009, le Vietnam avait inauguré le monument commémoratif des soldats soviétiques/russo-vietnamiens à Cam Ranh, province de Khanh Hoa au Centre.

Afin de promouvoir le rôle et la participation des deux associations au renforcement de la coopération entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale a proposé une coopération renforcée continue entre celles-ci et l'ambassade du Vietnam en Russie et l'Association d'amitié Vietnam-Russie. - VNA/VI