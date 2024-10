Le dirigeant Tô Lâm visite Le Havre, rencontre le maire Édouard Philippe

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a visité Le Havre et a rencontré dimanche 6 octobre le maire de la ville française Édouard Philippe, dans le cadre de sa visite officielle en France.

Il a félicité les dirigeants et les habitants de la ville pour leurs réalisations dans la construction du Havre en l’une des portes d’entrée importantes du commerce maritime mondial.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a rappelé que Le Havre est également un lieu qui porte la marque de la vie révolutionnaire de feu le président Hô Chi Minh et est un symbole vivant de l’amitié bilatérale entre les deux pays, et un héritage précieux qui démontre le lien historique étroit entre le Vietnam et la France.

Il a apprécié les contributions positives de Édouard Philippe, qui a été Premier ministre français de mai 2017 à juillet 2020, à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les deux pays.

Il s’est réjoui du développement de la coopération entre Le Havre et la ville de Dà Nang, au Centre du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer et à élargir la collaboration de la ville française avec les localités vietnamiennes dans des domaines tels que les échanges populaires, le développement des ports maritimes, la logistique et le transport maritime, la protection de l’environnement marin et la technologie maritime.

Le maire du Havre a exprimé ses sentiments particuliers pour le pays et le peuple vietnamiens, et sa profonde admiration pour le président Hô Chi Minh.

Il a rappelé les bons souvenirs de ses visites au Vietnam, en particulier le dynamisme et le développement rapide du pays, et a souhaité promouvoir la coopération entre Le Havre et les localités vietnamiennes dans la formation de ressources humaines de haute qualité, en encourageant les entreprises françaises à promouvoir les investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines forts de la ville.

En tant que président de l’Association internationale des villes et des ports (IACP), Édouard Philippe a affirmé qu’il soutiendrait la connexion des ports vietnamiens au système portuaire mondial.

Les deux dirigeants ont souligné que la Mer Orientale est la bouée de sauvetage du monde pour le transport de marchandises et qu’il était important de garantir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d’aviation conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Le maire Édouard Philippe s’est rendu à plusieurs reprises au Vietnam, ses derniers voyages en novembre 2018 en tant que Premier ministre français et en février 2023 en tant que maire du Havre. - VNA/VI