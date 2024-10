Le dirigeant To Lam souligne le potentiel de l'espace francophone en matière de coopération économique

Dans le cadre de sa participation au 19e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France du 3 au 7 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam a pris part le 4 octobre à Paris au FrancoTech, le salon des innovations en français.

S'exprimant lors de cet événement, le secrétaire général et président To Lam a apprécié le thème du salon FrancoTech, soulignant que ce salon créera des opportunités de connexion entre les entreprises francophones. L'espace francophone, qui compte plus de 1,2 milliard d'habitants, représente 16% du PIB mondial et 20% du commerce international, est un terrain prometteur pour la coopération économique, à l'investissement et aux échanges commerciaux, a-t-il estimé.

To Lam a souligné les préconisations et politiques du Vietnam ces dernières années pour stimuler l'innovation, encourager l'entrepreneuriat et créer un environnement favorable au développement des entreprises. Il a noté les progrès significatifs du pays, qui figure désormais parmi les 40 premières économies mondiales et les 20 premiers pays ayant la valeur d'échanges commerciaux la plus grande dans le monde, tout en étant un acteur clé dans 16 Accords de libre-échange.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que la science, la technologie, l'innovation et la créativité seraient des éléments essentiels dans le processus de développement du Vietnam.

Il a précisé que Franco Tech 2024 s'est concentré sur cinq thèmes clés, qui démontrent la responsabilité des entreprises face à des enjeux urgents tels que : l'intelligence artificielle, la conversion énergétique, le capital humain, la sécurité alimentaire et l'innovation.

Les questions clés du Forum sont également des sujets de préoccupation pour l'État et les entreprises vietnamiennes, a-t-il souligné. Il a également souligné que son pays aspire à devenir un pays industriel moderne, axé sur la construction d'une économie numérique.

Dans cette optique, le Vietnam cherche à renforcer sa coopération étroite avec ses partenaires, notamment la France et les pays francophones, pour développer des secteurs clés à fort potentiel tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la production industrielle, l'énergie hydrogène verte, tout en promouvant l'innovation et la start-up, a-t-il souligné.​

Lors de ce forum, le dirigeant vietnamien a appelé les entreprises et les investisseurs de la communauté francophone à continuer à prêter attention aux investissements au Vietnam, où l'environnement d'investissement des entreprises est de plus en plus favorable, avec de nombreuses politiques préférentielles attractives et une position très favorable pour aider les entreprises de la communauté francophone continuant de se développer en grandes sociétés d’envergure internationale.

Dans le cadre du Forum Franco Tech, To Lam et sa suite de haut rang ont visité les stands d'expositions commerciales, en particulier ceux des entreprises vietnamiennes comme FPT, VinFast, Vietnam Airlines et VietJet.

A cette occasion, le plus haut dirigeant de ce pays d'Asie du Sud-Est a assisté à la signature d'un accord de coopération entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère bénin des Affaires étrangères sur le domaine agricole.

Le Forum des entreprises francophones sur l'innovation et la créativité - FrancoTech est une initiative du président français Emmanuel Macron, organisé dans le cadre du 19e Sommet de la Francophonie tenu en France dans le but de promouvoir les relations d'affaires et la coopération dans l'espace économique francophone. Le Forum FrancoTech 2024 attire la participation d'environ 1.500 représentants d'entreprises, experts économiques et universitaires francophones.

Le forum comprend de nombreuses séances de discussions thématiques et des expositions de stands d'affaires francophones , des activités de connexion B2B et d'appel d'investissement, la présentation d'idées de projets et de startups. -VNA/VI