Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président mozambicain

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (droite), et le président mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi. Photo: VNA



Dans la matinée du 9 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a eu une réunion privée et un entretien avec le président mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi, en visite officielle au Vietnam du 8 au 10 septembre.



Lors de la réunion privée, les deux parties ont convenu de renforcer les relations traditionnelles entre le PCV et le Front de Libération du Mozambique (Frelimo), en tant que base du développement des relations entre les deux pays, à travers le maintien des activités de recherche théorique, l'échange d'expériences et le soutien à la formation du personnel.



Lors de l’entretien, les deux dirigeants se sont informés de la situation de chaque pays et ont discuté d'orientations et de mesures spécifiques visant à améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale dans les temps à venir.



Ils ont convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, à travers tous les canaux du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et des ministères, départements, secteurs et localités, afin de renforcer et de consolider la confiance politique, comme base pour créer un nouvel élan pour la coopération bilatérale. Ils ont également décidé de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux tels que l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Union africaine (UA) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).



Les deux parties ont hautement apprécié l'évolution positive de la coopération économique bilatérale, le point culminant étant le succès du projet de coentreprise de télécommunications Movitel au Mozambique. Le président Filipe Nyusi a déclaré espérer que dans les temps à venir, les entreprises des deux pays exploreraient et rechercheraient activement des projets comme celui de Movitel.



Dans le domaine commercial, les deux parties ont convenu de continuer à créer des conditions favorables pour que les produits d’excellence de l’un puissent accéder au marché de l'autre, d’étudier la possibilité de généraliser le modèle de coopération en coentreprise à des domaines tels que l'investissement dans des lignes de transformation de noix de cajou et la construction d'usines de transformation de produits aquatiques au Mozambique.



Le président du Mozambique a affirmé son espoir que le Vietnam soutiendrait son pays dans le développement agricole et collaborerait pour la mise en œuvre de projets agricoles tripartites.



Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l’envoi d’experts. Le président Filipe Nyusi a hautement apprécié les experts médicaux vietnamiens non seulement pour leur expertise professionnelle, mais également pour leur aide à la formation et à l’amélioration des capacités de l'équipe médicale mozambicaine.



Pour mettre en œuvre les engagements pris, les deux parties ont convenu de promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale tels que le Comité intergouvernemental, la consultation politique, de promouvoir les négociations et la signature de documents de coopération bilatérale dans les domaines de la transformation numérique, de l'éducation, de la formation, de l'économie...



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont partagé une vision commune sur l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, soulignant leur soutien à la résolution des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Après leur entretien, les deux dirigeants To Lam et Filipe Nyusi ont assisté à la cérémonie de signature de deux documents de coopération. Il s’agit d’un mémorandum d'accord entre le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie du Mozambique sur la coopération dans le domaine de l'énergie et des minéraux, et d’un mémorandum d'accord entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam et le ministère des Mers, des Eaux intérieures et de la Pêche du Mozambique.-VNA/VI