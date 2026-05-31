Le dirigeant Tô Lâm s’entretient avec le président du Parlement singapourien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président du Parlement singapourien, Seah Kian Peng. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu, le 30 mai, un entretien avec le président du Parlement singapourien, Seah Kian Peng.

Le président du Parlement singapourien a souligné que Singapour attachait une grande importance au rôle et à la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.



Seah Kian Peng a félicité Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam lors du 14e Congrès national du Parti ainsi que pour son élection à la présidence de la République par l’Assemblée nationale de la 16e législature. Il a hautement apprécié le discours de fond prononcé par le dirigeant vietnamien au Dialogue de Shangri-La, estimant qu’il exprimait les aspirations et préoccupations communes de nombreux pays.



Le président du Parlement singapourien s’est également félicité du développement vigoureux de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, soulignant que celle-ci constituait un puissant facteur de rapprochement bilatéral. Il a relevé l’intérêt croissant des entreprises singapouriennes pour le marché vietnamien, notamment dans les domaines de la logistique et du commerce électronique. Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu, le 30 mai, un entretien avec le président du Parlement singapourien, Seah Kian Peng.Le président du Parlement singapourien a souligné que Singapour attachait une grande importance au rôle et à la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.Seah Kian Peng a félicité Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam lors du 14e Congrès national du Parti ainsi que pour son élection à la présidence de la République par l’Assemblée nationale de la 16e législature. Il a hautement apprécié le discours de fond prononcé par le dirigeant vietnamien au Dialogue de Shangri-La, estimant qu’il exprimait les aspirations et préoccupations communes de nombreux pays.Le président du Parlement singapourien s’est également félicité du développement vigoureux de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, soulignant que celle-ci constituait un puissant facteur de rapprochement bilatéral. Il a relevé l’intérêt croissant des entreprises singapouriennes pour le marché vietnamien, notamment dans les domaines de la logistique et du commerce électronique.

Lors de l'entretien. Photo :VNA





Pour sa part, Tô Lâm s’est déclaré heureux de retrouver Seah Kian Peng et lui a transmis les salutations ainsi que les vœux de bonne santé du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man.



Le dirigeant vietnamien a félicité Singapour pour les résultats remarquables obtenus au cours de son développement national et a salué la contribution du Parlement singapourien et de son président à l’édification d’un système de gouvernance efficace, pilier de la stabilité et de la prospérité du pays depuis six décennies.



Considérant les relations Vietnam-Singapour comme un modèle au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les deux dirigeants se sont réjouis des avancées importantes enregistrées tant dans les relations bilatérales que dans la coopération entre les organes législatifs des deux pays.



Ils ont souligné que, bien que les deux pays n’aient élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global qu’en mars 2025, des progrès substantiels avaient déjà été réalisés dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ces avancées témoignent de la solidité des liens bilatéraux, fondés sur des valeurs et des aspirations communes.



Les deux dirigeants ont estimé que les nombreuses similitudes entre les deux pays constituaient une base importante pour approfondir la coopération, se soutenir mutuellement et renforcer leur capacité d’adaptation face aux évolutions rapides du contexte international. Ils ont exprimé leur souhait de développer davantage la coopération globale entre les deux Parlements.



Tô Lâm a souligné que la confiance politique demeurait solide, tandis que les échanges économiques, commerciaux et les connexions bilatérales continuaient de se renforcer. Il a notamment cité les 23 parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP), devenus un symbole du succès de la coopération économique entre les deux pays.



Il a également rappelé que le Vietnam et Singapour figuraient parmi les partenaires les plus dynamiques de l’ASEAN dans des secteurs stratégiques tels que la transformation numérique, les sciences et technologies, les énergies propres, les échanges de crédits carbone, la cybersécurité, les technologies émergentes et les centres financiers.



Le secrétaire général et président vietnamien a indiqué avoir eu des entretiens fructueux avec le président Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre Lawrence Wong. Les deux parties sont convenues d’approfondir davantage leur partenariat stratégique global afin de se soutenir mutuellement dans un monde marqué par la recomposition de l’ordre international et une incertitude croissante.



Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération dans des domaines porteurs tels que la transformation numérique, l’économie verte, la transition énergétique, les nouvelles technologies, l’innovation, la finance intelligente, les chaînes d’approvisionnement, le développement des centres financiers et la sécurité alimentaire.



Tô Lâm a salué la contribution active des deux organes législatifs à la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour, contribuant ainsi au renforcement de la confiance politique et à la promotion d’une coopération économique efficace.



Il a souligné que la coopération étroite entre les organes législatifs des deux pays avait permis de créer un cadre juridique favorable à la concrétisation des accords bilatéraux. Les deux Parlements entretiennent non seulement des relations fructueuses sur le plan bilatéral, mais coopèrent également efficacement dans les cadres multilatéraux, notamment au sein de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et d’autres forums parlementaires internationaux.



Le dirigeant vietnamien a proposé de poursuivre les échanges de délégations de haut niveau, de renforcer les contacts entre les groupes de jeunes parlementaires, les groupes de femmes parlementaires et les commissions spécialisées, ainsi que d’intensifier le partage d’expériences en matière de construction institutionnelle, de perfectionnement du système juridique et d’élaboration de politiques dans les nouveaux domaines de développement.



Seah Kian Peng a, pour sa part, exprimé le souhait que le Vietnam soutienne Singapour durant sa présidence de l’ASEAN en 2027 et que les deux pays continuent à œuvrer ensemble pour une ASEAN toujours plus forte et plus prospère.- VNA/VI