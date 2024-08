Le dirigeant To Lam rencontre le secrétaire du Comité provincial du PCC du Guangdong

Le matin du 18 août, premier jour de sa visite d'État en Chine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré Huang Kunming, membre du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité provincial du PCC du Guangdong.

Lors de la rencontre, le dirigeant To Lam a apprécié les réalisations en matière de développement de la province du Guangdong. Il a souligné que sa première visite d'État en Chine dans le cadre de ses nouvelles fonctions consistait à discuter avec le secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping, et les autres dirigeants chinois, des mesures visant à continuer d'approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral, à édifier une communauté de destin de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que son pays attachait toujours de l'importance et accordait une priorité de premier rang au développement des relations avec la Chine.

Il a par ailleurs remercié la province du Guangdong et la ville de Guangzhou pour avoir soigneusement préservé d'importantes reliques historiques du processus révolutionnaire vietnamien, constituant un symbole de l'amitié traditionnelle, de la solidarité et des liens entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.

Huang Kunming a chaleureusement salué la visite du secrétaire général du PCV et président vietnamien, exprimant son honneur lorsque le dirigeant vietnamien avait choisi la ville de Guangzhou, province du Guangdong, comme première étape de sa visite d'État en Chine, juste à l'occasion du 100e anniversaire de l’arrivée du Président Hô Chi Minh à Guangzhou pour mener des activités révolutionnaires.

Il s’est dit impressionné des réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de développement socio-économique et de sa position internationale de plus en plus renforcée sous la direction du PCV.

To Lam a hautement apprécié les bons résultats de la coopération entre le Guangdong et les localités vietnamiennes. Il a proposé que le Guangdong et les localités vietnamiennes favorisent les échanges réguliers, renforcent la coopération substantielle dans tous les domaines, notamment en matière de commerce, d'investissement et de connectivité stratégique... Il a salué l’élargissement des investissements de haute qualité par les entreprises du Guangdong au Vietnam dans les domaines de la transformation numérique, de la croissance verte et des infrastructures.

De son côté, Huang Kunming a affirmé que le Guangdong attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam et les localités vietnamiennes.

Il a affirmé la détermination et le désir du Guangdong de travailler avec les localités potentielles du Vietnam pour renforcer les échanges amicaux et la coopération substantielle dans tous les domaines, contribuant ainsi à réaliser les perceptions communes entre les dirigeants des deux Partis, des deux pays, et à promouvoir les relations Vietnam-Chine vers de nouveaux sommets.-VNA/VI