Le dirigeant To Lam rencontre le personnel des représentations du Vietnam aux États-Unis

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam (debout), lors de la rencontre. Photo : VNA

Dans le cadre de son voyage d’affaires pour assister à la 79e session de l’Assemblée générale de l'ONU et de ses activités aux États-Unis, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré dans la soirée du 23 septembre (heure locale) le personnel de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et d'autres représentations vietnamiennes.



Les chefs des représentations vietnamiennes ont souligné que le voyage d'affaires du dirigeant To Lam contribuait à renforcer la position et le rôle du Vietnam dans les forums internationaux, à favoriser les relations en cours de bon développement entre le Vietnam et les États-Unis.



Le dirigeant To Lam a apprécié les efforts du personnel des représentations vietnamiennes aux États-Unis pour accomplir leurs tâches et promouvoir la coopération entre les deux pays.



Il a affirmé le rôle important des États-Unis dans la politique étrangère du Vietnam, ajoutant qu’il s’agissait également d’un marché très dynamique et potentiel pour les entreprises nationales.



Selon lui, l’élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral pose de nouvelles exigences, obligeant le personnel de l'ambassade à redoubler d’efforts afin de répondre aux exigences de plus en plus élevées.



Le dirigeant To Lam s'est enfin déclaré convaincu que le personnel des représentations vietnamiennes aux États-Unis continuerait à se concentrer pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple. – VNA/VI