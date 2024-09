Le dirigeant Tô Lâm rencontre l’ambassadeur de Cuba

Le dirigeant Tô Lâm (droite) et l’ambassadeur de Cuba, Orlando Nicolas Hernandez Guillen. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 19 septembre à Hanoï l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen.



A cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a demandé au diplomate de transmettre ses remerciements au Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Diaz-Canel, pour avoir affirmé que Cuba était prêt à envoyer des experts et des médecins au Vietnam afin de l'aider à surmonter les graves conséquences causées par le typhon Yagi.



Le Vietnam tient en haute estime la solidarité et l'amitié spéciales entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, a-t-il affirmé, espérant que sa prochaine visite d'État à Cuba, à invitation de Miguel Diaz-Canel, consoliderait la confiance et renforcerait la solidarité entre les deux nations, améliorerait l'efficacité de leur coopération, portant les relations Vietnam-Cuba à une nouvelle étape de développement substantiel et durable.



Pour sa part, l'ambassadeur cubain a affirmé que le Parti, l'État et le peuple de Cuba appréciaient les réalisations du Vietnam dans le processus de Doi Moi (Renouveau) depuis près de 40 ans sous la direction du PCV.



Selon lui, les dirigeants et le peuple cubains se réjouissent d'accueillir le dirigeant Tô Lâm et son épouse pour une visite d'État dans leur pays. Il a également déclaré que le succès de cette visite contribuerait à créer une forte dynamique dans les relations entre les deux pays dans les temps à venir. -VNA/VI