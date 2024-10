Le dirigeant To Lam rencontre la présidente suisse et le PM arménien

Poursuivant ses activités à Paris pour la participation au 19e Sommet de la Francophonie, dans la matinée du 5 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a rencontré la présidente de la Confédération et cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de Suisse, Viola Amherd et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Lors de la rencontre avec Viola Amherd, To Lam a félicité la Suisse pour ses réalisations exceptionnelles obtenues ces derniers temps et remercié la Suisse d'avoir soutenu le Vietnam avec un million de francs pour l’aider à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Viola Amherd a estimé que le Vietnam était un partenaire économique de plus en plus important de la Suisse, un partenaire hautement prioritaire dans la coopération au développement, tout en affirmant que la Suisse était prêt à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de réponse au changement climatique.

Les deux dirigeants sont convenus d'accroître les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux et canaux pour créer un nouvel élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines. Les deux parties s’efforcent d’achever les négociations sur l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ; continuent à rechercher et élargir la coopération dans les domaines de l'éducation - formation, science et technologie, innovation, réponse au changement climatique, transformation numérique et transformation verte... pour créer les conditions favorables pour élever les relations entre les deux pays à un nouveau niveau, au moment approprié.

Les deux parties ont affirmé renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums et mécanismes de coopération multilatérale, notamment au sein des Nations Unies (ONU), de la Francophonie ; contribuer conjointement aux efforts visant à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans les deux régions et dans le monde.

To Lam a proposé que le gouvernement suisse continue de créer des conditions favorables pour que la communauté de 8 000 Vietnamiens puisse vivre, étudier et travailler en Suisse.

Lors d'une brève rencontre entre To Lam et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, les deux dirigeants ont souligné l'importance de la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le Vietnam souhaite promouvoir une coopération multiforme et pratique avec l'Arménie afin d'exploiter efficacement le potentiel de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial, a affirmé To Lam.

Le Premier ministre arménien a demandé aux deux parties de diriger les agences compétentes de se coordonner étroitement pour promouvoir la bonne mise en œuvre des accords signés.

A cette occasion, Nikol Pashinyan a exprimé son souhait d'accueillir bientôt le dirigeant To Lam en visite en Arménie à un moment opportun. - VNA/VI