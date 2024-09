Le dirigeant To Lam rencontre la directrice générale du FMI

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Photo: VNA

Dans la matinée du 24 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans le cadre de son voyage d'affaires pour assister au Sommet de l’avenir, à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener des activités de travail aux États-Unis.



Lors de la rencontre, la directrice générale du FMI a affirmé que le Vietnam et l'ASEAN constituaient des points brillants en matière de croissance dans le panorama économique mondial, en particulier en cette conjoncture difficile.



Selon elle, la capacité de résister, de s'adapter et de maintenir la croissance de l'économie vietnamienne repose sur deux piliers solides, qui n'ont cessé de se consolider au cours des dernières décennies. Il s’agit d’une institution forte, de plus en plus complète, et d’une approche qui donne la priorité à la croissance tout en garantissant l’inclusion dans la planification des politiques macroéconomiques.



Elle a déclaré espérer que le Vietnam pourrait travailler avec le FMI pour partager ses expériences et ses réussites économiques avec d'autres pays, en particulier avec les partenaires en Afrique.



Kristalina Georgieva a affirmé son engagement à continuer de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement dans les temps à venir en promouvant la réforme et la gestion des risques, afin d'atteindre l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.



De son côté, le dirigeant To Lam a félicité Kristalina Georgieva à l'occasion du 80e anniversaire de la création du FMI. Il a apprécié le rôle important du FMI dans la surveillance de la stabilité macroéconomique des économies, dans la présentation de conseils aux pays dans l'élaboration de politiques visant à stabiliser le système financier et monétaire, à réduire la pauvreté, à assurer une croissance économique durable, équilibrée et inclusive et à lutter contre le changement climatique.



Il a appelé le FMI à continuer à soutenir le Vietnam pour promouvoir la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance, la transformation numérique, la transition verte et le développement de nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle, parallèlement à la garantie de la sécurité sociale, à l’éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté, dans l’esprit de mettre les gens au centre et de ne laisser personne de côté.



To Lam a réaffirmé le ferme engagement du Vietnam à continuer de promouvoir son rôle et sa responsabilité dans la résolution des problèmes mondiaux pour un monde pacifique et prospère.-VNA/VI