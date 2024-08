Le dirigeant To Lam rencontre des Vietnamiens en Chine

Dans l’après-midi du 18 août, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et son épouse, en visite d’État en Chine, se sont rendus à l’ambassade du Vietnam à Pékin, où ils ont rencontré des Vietnamiens vivant en Chine.

L'ambassadeur vietnamien en Chine, Pham Sao Mai, a informé le dirigeant To Lam des résultats du travail de l'ambassade, de la situation des relations bilatérales entre le Vietnam et la Chine et des affaires liées aux Vietnamiens en Chine.

Le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam, a souligné que sa première visite d'État en Chine dans le cadre de ses nouvelles fonctions consistait à discuter avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et les autres dirigeants chinois, des mesures visant à continuer d'approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral, à édifier une communauté de destin de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le Vietnam attache toujours de l'importance et accorde une priorité de premier rang au développement des relations avec la Chine, a-t-il déclaré.

Appréciant les efforts de la communauté vietnamienne pour contribuer au développement des relations amicales entre les deux pays, To Lam l’a encouragée à poursuivre les efforts pour consolider la confiance mutuelle et l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Il a déclaré espérer que l'ambassade du Vietnam mettrait en œuvre plus efficacement les mécanismes de coopération disponibles entre les deux pays et en proposerait de nouveaux en tenant compte des conditions spécifiques des deux pays, afin d’apporter des avantages aux deux pays, conformément au droit international, pour la paix et le développement.

Le Parti et l'État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger, y compris la communauté vietnamienne en Chine, comme une partie indissociable du grand bloc d'union nationale, a déclaré To Lam.

L'État crée toutes les conditions favorables pour soutenir les Vietnamiens à l'étranger, a-t-il ajouté, avant d’appeler la communauté vietnamienne en Chine à continuer à promouvoir la solidarité et l’entraide, à contribuer au développement du pays d’accueil, à se tourner toujours vers le pays d’origine et à servir de «passerelle» pour les relations entre le Vietnam et la Chine.

A cette occasion, le dirigeant To Lam et son épouse ont déposé des fleurs devant la statue du Président Ho Chi Minh dans l’ambassade du Vietnam en Chine. -VNA/VI