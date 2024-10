Le dirigeant To Lam rencontre des intellectuels vietnamiens d'outre-mer de la communauté francophone

Dans la matinée du 5 octobre (heure locale), à Paris, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam a rencontré des experts et intellectuels vietnamiens d'outre-mer exemplaires provenant de pays de la communauté francophone, à l'occasion de sa participation au 19e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France.

Lors de la rencontre, les intellectuels vietnamiens d'outre-mer ont partagé leurs expériences, donné des opinions et suggéré des politiques sur des questions telles que la coopération multilatérale dans les technologies et l'intelligence artificielle, la création d'entreprises, la croissance et le développement, les défis majeurs liés au développement de l’Internet des objets (IoT) pour créer de la croissance économique, les avantages de l'application de la technologie Blockchain dans le domaine de la médecine et des soins de santé.

To Lam a salué et apprécié les opinions enthousiastes et responsables des intellectuels vietnamiens d'outre-mer, soulignant que leurs contributions constituaient une ressource très précieuse pour leur pays d'accueil et leur Patrie d'origine, le Vietnam.

Il a affirmé que les réalisations obtenues par le Vietnam étaient dues aux efforts de l'ensemble du système politique, du peuple et aux contributions des amis internationaux et aussi de la communauté vietnamienne à l'étranger, dont les experts et intellectuels.

Le dirigeant To Lam a appelé les Vietnamiens d'outre-mer à continuer de promouvoir activement leur rôle de pont dans les relations entre le Vietnam et les pays de la communauté francophone, apportant des avantages concrets à toutes les parties et une contribution directe au développement du pays. Il a souhaité que les intellectuels vietnamiens d’outre-mer continuent à faire bénéficier le pays des avancées scientifiques mondiales. - VNA/VI