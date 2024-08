Le dirigeant To Lam rencontre des amis chinois

Dans le cadre de sa visite d'État en Chine, dimanche matin 18 août, dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré des représentants d'organisations d'amitié, des familles de généraux révolutionnaires, des experts et des conseillers ayant aidé le Vietnam pendant les guerres de résistance, ainsi que des cadres et employés ayant participé ou participant actuellement aux travaux de préservation des sites liés à la révolution vietnamienne, des intellectuels chinois exemplaires, des chercheurs sur le Vietnam, d’anciens ambassadeurs de Chine au Vietnam et des jeunes chinois.

Huang Kunming, membre du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité provincial du PCC du Guangdong, a affirmé que le peuple du Guangdong continuerait à préserver et à promouvoir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

L'amitié entre les deux pays, construite par le Président Ho Chi Minh et le Président Mao Zedong, et cultivée par les générations de dirigeants et les peuples des deux pays, sera toujours un bien commun inestimable des deux Partis, des deux États et des deux peuples, et devra être développée sans cesse, a-t-il souligné.

Le dirigeant To Lam a exprimé son émotion lorsque la première étape de sa visite en Chine était Guangzhou, où l'Oncle Ho (Ho Chi Minh) arriva il y a exactement 100 ans pour mener des activités révolutionnaires. Guangzhou fut également le lieu où le Président Ho Chi Minh mena des activités pour la Révolution vietnamienne et participa activement au mouvement révolutionnaire chinois et à l'Internationale communiste, a-t-il rappelé.

To Lam a remercié la Chine, la province du Guangdong en particulier, pour la préservation des sites historiques de la révolution vietnamienne, des symboles de l'amitié traditionnelle, de la solidarité et des liens entre les deux Partis, les deux pays et les peuples du Vietnam et de la Chine.

Le dirigeant a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam appréciaient toujours le soutien et l'assistance précieux du Parti, de l'État et du peuple chinois pour leur cause révolutionnaire dans le passé, comme la construction et le développement du pays à l’heure actuelle.

Il s’est déclaré convaincu que chaque délégué présent à cette rencontre, avec un grand désir commun de rendre les relations Vietnam-Chine durables, continuerait d'apporter des contributions importantes à la "consolidation d'une base sociale plus solide", promouvant le partenariat de coopération stratégique intégral et la communauté de destin entre le Vietnam et la Chine. -VNA/VI