Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL
Recevant Mme Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission de l’Organisation du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait au resserrement de la coopération entre les deux Commissions de l’Organisation des deux Partis, ainsi qu’entre l'organe lao et le ministère vietnamien de l'Intérieur.
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam reçoit Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA
Dans l'après-midi du 29 juillet, à Hanoi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam, a reçu une délégation de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao, (PPRL) dirigée par Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de ladite commission, en visite de travail au Vietnam.
Lors de la réception, le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait de manière significative au resserrement des liens de coopération entre les deux Commissions de l’organisation des deux Partis, ainsi qu’entre la Commission centrale de l’organisation du PPRL et le ministère vietnamien de l'Intérieur.
Mme Sisay Leudetmounsone a informé le dirigeant vietnamien des traits saillants de la situation actuelle au Laos, ainsi que des résultats probants obtenus par sa Commission ces derniers temps. Elle a également rendu compte des activités majeures de sa visite, mettant particulièrement l'accent sur le succès des entretiens tenus entre les deux Commissions de l’organisation respectives, ainsi qu’avec le ministère vietnamien de l'Intérieur.
Selon le Département municipal du Tourisme, au cours des sept premiers mois de 2026, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 7,1 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 42,7 % par rapport à la même période de l’an dernier. Le nombre de touristes nationaux a atteint 31,6 millions. Les recettes touristiques se sont élevées à plus de 237.500 milliards de dôngs, en progression de 55,3 %, représentant 72 % de l’objectif fixé pour l’année.