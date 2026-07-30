Le dirigeant To Lam reçoit la cheffe de la Commission centrale de l’organisation du PPRL

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam reçoit Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 29 juillet, à Hanoi, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam, a reçu une délégation de la Commission centrale de l’organisation du Parti populaire révolutionnaire lao, (PPRL) dirigée par Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de ladite commission, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la réception, le dirigeant To Lam a souligné que cette visite contribuait de manière significative au resserrement des liens de coopération entre les deux Commissions de l’organisation des deux Partis, ainsi qu’entre la Commission centrale de l’organisation du PPRL et le ministère vietnamien de l'Intérieur.



Mme Sisay Leudetmounsone a informé le dirigeant vietnamien des traits saillants de la situation actuelle au Laos, ainsi que des résultats probants obtenus par sa Commission ces derniers temps. Elle a également rendu compte des activités majeures de sa visite, mettant particulièrement l'accent sur le succès des entretiens tenus entre les deux Commissions de l’organisation respectives, ainsi qu’avec le ministère vietnamien de l'Intérieur.

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