Le dirigeant Tô Lâm préside un banquet en l'honneur du président bissau-guinéen

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et son épouse (droite) président un banquet en l'honneur du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et son épouse, en visite officielle au Vietnam. Photo: VNA



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et son épouse ont présidé ce vendredi soir 6 septembre à Hanoi un banquet en l'honneur du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et son épouse, en visite officielle au Vietnam.

Accueillant chaleureusement la visite du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló et son épouse au Vietnam, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a déclaré que cette visite avait eu lieu en septembre, une période très importante non seulement pour l'histoire de chaque pays, mais aussi pour les relations bilatérales, car elle coïncideraient avec de nombreuses fêtes importantes telles que la 79e Fête nationale du Vietnam (2 septembre), le 51e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau (24 septembre) et l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (30 septembre).

Il a souligné que l'amitié entre le Vietnam et la Guinée-Bissau était la cristallisation de l'esprit de solidarité internationale fidèle et pure, cultivé avec diligence par des générations de dirigeants des deux pays. Il y a exactement 51 ans, le Vietnam était l'un des premiers pays à reconnaître et à établir des relations diplomatiques, six jours seulement après la déclaration d'indépendance de la Guinée-Bissau.

Appréciant les résultats de son entretien avec le président bissau-guinéen, To Lam s’est dit convaincu que cette visite, le premier échange de délégations au niveau des chefs d'État depuis que les deux pays établissent de leurs relations diplomatiques, serait un grand succès, ouvrant une nouvelle ère dans les relations de coopération entre les deux pays, répondant aux souhaits des deux peuples de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde.

Il a souligné que le Vietnam se souviendrait toujours du soutien des pays amis africains, dont la Guinée-Bissau, à la cause passée du Vietnam de libération nationale, espérant renforcer et entretenir continuellement les relations traditionnelles et amicales entre les deux parties et les développer davantage.

De son côté, le président Umaro Sissoco Embaló a affirmé que cette visite serait l'occasion de saluer l'héroïque peuple vietnamien, un pays qui occupe une place très spéciale dans le cœur et la mémoire du peuple africain.

Exprimant des similitudes dans l'histoire de la lutte des deux pays pour l'indépendance nationale, le président Umaro Sissoco Embaló a souligné que la Guinée-Bissau et le Vietnam partagaient tous deux les valeurs de paix, de liberté, de justice sociale et de prospérité pour tous.

Il a déclaré que lors de leur entretien, les deux parties ont échangé des points de vue sur la situation internationale et en particulier sur les questions d'intérêt mutuel pour les deux pays ainsi que sur les opportunités de coopération que les deux parties souhaitent renforcer davantage.

Il a souligné que ces contenus seront concrétisés à travers des mécanismes visant à promouvoir les échanges économiques, commerciaux, culturels et scientifiques.

Il a également appelé les investisseurs vietnamiens à venir en Guinée-Bissau pour établir des partenariats mutuellement bénéfiques, notamment dans des domaines tels que la production de riz et la transformation de la noix de cajou.

Il a affirmé que les deux pays continueraient à s'accompagner et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales dont les deux pays sont membres, notamment l'ONU et l'Organisation internationale de la Francophonie, pour mettre en œuvre conjointement l'objectif de promouvoir le développement durable, de protéger la planète et d’améliorer la vie de chacun. -VNA/VI