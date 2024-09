Le dirigeant Tô Lâm préside la cérémonie d’accueil officiel du président du Mozambique

Cérémonie d’accueil officiel du président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et son épouse. Photo: VNA



Le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi et son épouse sont arrivés à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 8 au 10 septembre à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm et de son épouse.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, et de son épouse, ont présidé ce lundi matin 9 septembre à Hanoi la cérémonie d’accueil officiel du président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et son épouse.

Il s'agit de la première visite du président Filipe Jacinto Nyusi au Vietnam depuis son investiture et de la première au Vietnam d'un président mozambicain depuis plus de 17 ans.

Cette visite aide les dirigeants des deux pays à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations bilatérales de manière substantielle.

Le Vietnam et le Mozambique ont établi leurs relations diplomatiques le 25 juin 1975. Les relations de coopération et d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Mozambique se sont développées et élargies au fil des ans.

La coopération économique, commerciale et d'investissement est un des points forts des relations entre les deux pays. En 2023, le commerce bilatéral a atteint 546,4 millions de dollars, dont 127 millions d'exportations vietnamiennes.

Sur la base de bonnes relations, le Vietnam et le Mozambique continuent à consolider et à porter leur amitié traditionnelle à une nouvelle hauteur, dans le but de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025. Cette visite continue à affirmer la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.

Après la cérémonie d’accueil, le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm et le président Filipe Jacinto Nyusi ont eu rencontre restreinte et s'entretiendront pour évaluer les résultats de la coopération entre les deux pays au fil du temps et proposer des orientations pour la coopération. Les deux dirigeants assisteront également à la cérémonie de signature des documents de coopération. -VNA/VI