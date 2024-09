Le dirigeant Tô Lâm fleurit la statue monumentale du Président Hô Chi Minh à La Havane

Le dirigeant Tô Lâm dépose une gerbe de fleurs devant la statue monumentale du Président Hô Chi Minh à La Havane. Photo: VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de l'État, Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont déposé ce vendredi 27 septembre une gerbe de fleurs devant la statue monumentale du Président Hô Chi Minh, située au cœur du parc Hô Chi Minh à La Havane.

Le dirigeant Tô Lam a exprimé son émotion et sa fierté de visiter la statue monumentale du Président Hô Chi Minh, symbole de l'amitié et de la solidarité entre le Vietnam et Cuba.

Dans ce parc, le dirigeant a écrit qu’il s'agissait d'un noble symbole de la solidarité traditionnelle, de l'amitié particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples Vietnam - Cuba.

Le Parti, l'État et les peuples des deux pays s'uniront, s'accompagneront, se soutiendront et s'entraideront toujours pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle étape de développement réel et durable pour l’œuvre de la construction du socialisme, les intérêts des deux peuples, a souligné le dirigeant Tô Lâm. –VNA/VI