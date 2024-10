Le dirigeant Tô Lâm exhorte les entreprises irlandaises à investir plus au Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a exhorté jeudi matin 3 octobre à Dublin, en Irlande, les entreprises irlandaises à continuer d’investir plus fortement au Vietnam, affirmant que le pays leur déroule toujours le tapis rouge.

Le potentiel de coopération des deux pays reste énorme et doit être promu davantage du fait des ressources abondantes dont dispose chacun ainsi que de la vitalité de la nouvelle ère, l’ère de la révolution scientifique et technologique, de la coopération et de l’intégration profonde à l’échelle mondiale, a-t-il plaidé lors d’une rencontre d’affaires tenue dans le cadre de sa visite d’Etat en Irlande.

Les représentants de 15 des plus grands groupes irlandais ont montré un vif intérêt pour les investissements sur le marché vietnamien, en se concentrant sur quatre domaines clés et potentiels de collaboration, notamment la haute technologie, l’agriculture, l’industrie - l’énergie et la santé.

Ils ont partagé des informations sur les projets qui ont été ou sont en cours de mise en œuvre, ainsi que des idées qu’ils espèrent voir se déployer dans un avenir proche dans le pays. Cela s’accompagne de recommandations sur les moyens d’améliorer l’efficacité globale de la coopération en matière d’investissement et d’affaires entre les deux pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a hautement apprécié le ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande, pour leur coordination avec les organisations commerciales irlandaises pour organiser la rencontre.

Il s’est réjoui de constater que de nombreuses entreprises irlandaises ont vu des projets d’investissement efficaces mis en œuvre et ont récolté des succès dans de nombreux domaines dans un certain nombre de localités vietnamiennes.

Pour les groupes liés aux domaines de l’agriculture, de la santé, de la transition énergétique, de l’industrie à faibles émissions, et surtout de la haute technologie, de la biotechnologie et des semi-conducteurs, ce sont également les secteurs dans lesquels le Vietnam donner la priorité au développement à l’avenir, a-t-il ajouté.

Selon le dirigeant vietnamien, le nombre actuel de 41 projets d’IDE d’une valeur de 60,82 millions de dollars en provenance d’Irlande dans le pays reste modeste par rapport au potentiel existant.

Il a souligné qu’au cours des quatre dernières décennies, le Vietnam a sans cesse intensifié ses efforts de rénovation, d’ouverture et d’intégration. D’une économie arriérée, le Vietnam s’est hissé parmi les 40 premières économies mondiales, parmi les 20 premiers pays en termes d'échelle commerciale et comme un maillon important dans la chaîne d’approvisionnement internationale avec 16 accords de libre-échange (ALE), dont l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) auquel l’Irlande est partie.

Le Vietnam est l’une des rares économies capables de maintenir un taux de croissance élevé du produit intérieur brut (PIB) pendant de nombreuses années, même pendant les périodes difficiles pour l’économie mondiale en raison de la pandémie ou des conflits commerciaux et géopolitiques. En fait, son PIB s’est élevé à plus de 430 milliards de dollars en 2023, enregistrant un taux de croissance de 5,05%, et devrait atteindre 6,0% à 6,5 % en 2024.

L’environnement de l’investissement vietnamien s’améliore constamment, continuant d’être évalué positivement par la communauté internationale et les investisseurs en termes de perspectives de croissance et d’environnement des affaires. Le pays devient une destination d’investissement sûre et attractive avec la présence des investisseurs de 141 pays et territoires, avec plus de 40.500 projets avec un capital social total de plus de 484,7 milliards de dollars. Le pays a été inclus dans la liste des 20 premiers pays recevant le plus d’IDE dans le monde.

Après près de 30 ans d’établissement de relations diplomatiques, la relation de coopération et d’amitié entre les deux parties a enregistré de nombreuses réalisations importantes et s’est de plus en plus consolidée et renforcée dans de nombreux domaines.

En termes de commerce et d’économie, le chiffre d’affaires commercial entre les deux pays a augmenté de 2,5 fois rien qu’au cours des six dernières années, malgré les fluctuations de l’économie mondiale ces derniers temps. L’Irlande est le sixième partenaire commercial et le deuxième marché d’importation du pays dans l’UE.

Les deux pays ont pour objectif de porter leur commerce bilatéral à 5 milliards de dollars d’une manière plus équitable et durable d’ici 2026, lorsque les deux parties célébreront le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a déclaré que le Vietnam est prêt à attirer de manière sélective des investissements vers le développement de l’économie numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’économie de la connaissance.

En conséquence, la priorité est accordée aux projets liés à la haute technologie, à l’électronique, aux semi-conducteurs, à l’innovation, aux énergies renouvelables, aux nouvelles énergies (hydrogène), à la biotechnologie, aux soins de santé, aux centres financiers internationaux, au commerce et aux services modernes, à la construction d’infrastructures et aux activités de recherche et développement.

Suggérant certaines orientations de coopération pour l’avenir, il a souligné que le Vietnam espère que les entreprises irlandaises, avec toutes leurs capacités et ressources, continueront à intensifier leurs investissements sur le marché vietnamien.

Pour les entreprises qui ont mis en œuvre des projets, le Vietnam les encouragera à élargir leur niveau de coopération. Pour les entreprises qui étudient et recherchent des investissements sur le marché vietnamien, le pays espère que les entreprises donneront la priorité et choisiront le pays comme destination stratégique pour l’investissement et la construction d’installations, d’une part en fournissant des produits manufacturés sur le marché intérieur, d’autre part en profitant des avantages des accords de libre-échange du Vietnam pour exporter vers les marchés régional et mondial.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam salue toujours et apprécie les entreprises irlandaises pour l’élargissement de la coopération. En ce qui concerne les recommandations des entreprises irlandaises, il a affirmé que les agences vietnamiennes accompagnent toujours, sont prêtes à partager et créent des conditions favorables pour les entreprises étrangères, y compris irlandaises.

Il a espéré que les entreprises irlandaises prêteront attention et aideront les entreprises vietnamienne à participer à la chaîne de valeur, mèneront des activités dans un esprit d’efficacité, de durabilité, de haute responsabilité sociétale et de protection de l’environnement, et contribueront activement au développement socioéconomique et à une stratégie forte et globale avec l’accent mis sur la transformation numérique, la transformation verte et la transformation de la gouvernance mondiale du Vietnam.

Grâce à ces efforts conjoints, les deux pays continueront de récolter de nouveaux succès à l’avenir, vers un avenir de développement stable, prospère et durable. – VNA