Le dirigeant Tô Lâm exhorte de bâtir une Association des anciens combattants forte et complète

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s'exprime. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm a exhorté de poursuivre le développement de l'Association des anciens combattants du Vietnam et d'en faire une organisation forte et complète, une véritable force socio-politique fiable du Parti, de l'État et du peuple.

​S’exprimant le 17 juin à l’ouverture du 8e Congrès national de l'Association des anciens combattants du Vietnam pour le mandat 2026-2031, le chef du Parti et de l’État a affirmé que les générations d'anciens combattants vietnamiens ont été formées et éprouvées dans la lutte d’hier pour l’indépendance et l’unification nationale et dans l’œuvre d’édification et de défense nationale. Avec l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, ils ont remporté de glorieuses victoires, protégé les frontières et les îles de la patrie et rempli de nobles obligations internationales. De retour à la vie civile, ils conservent leurs idéaux, leur discipline et leur sens des responsabilités.

S’exprimant le 17 juin à l’ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam pour le mandat 2026-2031, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que les générations d’anciens combattants vietnamiens avaient été forgées et mises à l’épreuve dans les luttes pour l’indépendance et la réunification du pays, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense nationales. Aux côtés du Parti, du peuple et de l’armée, elles ont remporté de glorieuses victoires, défendu les frontières et les îles de la Patrie et accompli de nobles missions internationalistes. De retour à la vie civile, les anciens combattants continuent de faire preuve de fidélité à leurs idéaux, de discipline et d’un profond sens des responsabilités.

Au cours du mandat écoulé, l'Association a surmonté les difficultés pour confirmer sa position d'organisation socio-politique prestigieuse, membre actif du Front de la Patrie et appui fiable du Parti, de l'État et du peuple.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Tô Lâm a salué les résultats encourageants obtenus, qui contribuent à valoriser les qualités des "soldats de l'Oncle Hô".

Le pays entrant dans une ère de développement avec des exigences élevées, Tô Lâm a demandé à l'Association de renouveler ses méthodes de travail et d'améliorer la qualité de ses structures. Il a souligné que les cadres de l’Association devaient faire preuve de courage politique, rester proches des membres et du terrain, et assumer pleinement leurs responsabilités. De plus, il a insisté sur le renforcement de la coopération entre cette organisation et l'Association des anciens policiers pour maintenir la sécurité et l'ordre social au niveau local.

Alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement marquée par des exigences accrues, Tô Lâm a demandé à l’Association de renouveler ses méthodes de fonctionnement et d’améliorer la qualité de son organisation. Il a souligné que ses cadres devaient faire preuve de fermeté politique, rester proches des membres et des réalités du terrain, et assumer pleinement leurs responsabilités. Il a également insisté sur le renforcement de la coordination entre l’Association des anciens combattants et celle des anciens policiers afin de contribuer au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social à la base.

Tô Lâm a mis l'accent sur le rôle accru des anciens combattants dans la protection des fondements idéologiques du Parti, le maintien de la stabilité politique à la base et la lutte contre la corruption. Les activités de surveillance et de critique sociale , a-t-il indiqué, doivent cibler les besoins des membres et les préoccupations de la population..

​Le dirigeant a appelé à améliorer l’efficacité du mouvement "Les anciens combattants s’entraident pour réduire la pauvreté et développer des activités économiques", en l’articulant avec les programmes de développement socio-économique, d'édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté, ainsi que de promotion de l’économie privée, verte et numérique. Elle doit soutenir les anciens combattants et militaires démobilisés dans le développement d’activités économiques, de coopératives, d’entreprises et de projets entrepreneuriaux, tout en favorisant la création d’emplois pour leurs enfants.

​Selon Tô Lâm, la modernisation des activités devra prendre le niveau local comme zone centrale et la transformation numérique comme un axe de rupture. Les structures doivent réduire les formalités administratives et les réunions non nécessaires pour privilégier le dialogue et la résolution de problèmes concrets. La numérisation doit servir de nouvel outil de gestion, de connexion et d'évaluation des résultats.

Remise de l'Ordre de Hô Chi Minh à l'Association des anciens combattants du Vietnam. Photo: VNA

Enfin, le dirigeant a exhorté à l'Association de renforcer sa coopération avec l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et les établissements scolaires afin de transmettre aux jeunes générations les valeurs du patriotisme et du sens des responsabilités.

À cette occasion, Tô Lâm a remis l'Ordre de Hô Chi Minh à l'Association des anciens combattants du Vietnam pour ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire nationale. -VNA/VI