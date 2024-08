Le dirigeant Tô Lâm et son épouse terminent avec succès leur visite d'État en Chine

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et son épouse sont rentrés ce mercredi après-midi 20 août à Hanoï, terminant avec succès leur visite d'État en Chine, de trois jours, depuis le 18 août, à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse.

Au cours de sa visite, Tô Lâm s'est entretenu avec Xi Jinping. Il a assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays. Il a également rencontré le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine (ANP) Zhao Leji, le président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning, le Premier ministre Li Qiang, le secrétaire du Comité provincial du PCC du Guangdong, Huang Kunming, des personnalités chinoises…

Lors des rencontres, les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays. Elles ont échangé des points de vue et sont parvenues à de nombreux perceptions communes importantes sur les relations entre les deux Partis, les deux pays, ainsi que sur la situation internationale et régionale.

A cette occasion, les deux parties ont signé 14 documents de coopération entre départements, ministères, localités...

Les dirigeants To Lam et Xi Jinping sont parvenus à un consensus élevé sur le renforcement de la confiance politique et le maintien d'échanges et de contacts réguliers entre les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays. Ils ont affirmé le rôle important du canal du Parti pour la définition des orientations stratégiques pour l'ensemble des relations bilatérales. Ils ont affirmé continuer à approfondir la coopération théorique, par le biais de mécanismes tels que des séminaires théoriques entre les deux Partis, partager les dernières réalisations théoriques et pratiques de chaque Parti et de chaque pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, de promouvoir la coopération en matière d’économie, de commerce et d'investissement, de renforcer la connectivité en matière d’infrastructures ferroviaires et routières, la coopération dans les chaînes d'approvisionnement, la coopération économique entre provinces frontalières, ainsi que les échanges sur la réforme des entreprises publiques.

Le dirigeant Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à augmenter ses importations de produits agricoles vietnamiens, à développer le réseau de bureaux de promotion du commerce du Vietnam en Chine, à créer des conditions favorables à l’accès des produits agricoles vietnamiens de haute qualité au marché chinois.

Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de renforcer les échanges entre les peuples, de promouvoir la compréhension et l'amitié entre eux, en particulier entre les jeunes générations. Elles ont décidé de désigner 2025 comme l'« Année des échanges humanistes Vietnam - Chine ».

To Lam et Xi Jinping ont également discuté de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun, mettant l'accent sur la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les mécanismes internationaux sur la base des intérêts légitimes des deux pays, ainsi que les contributions actives aux intérêts communs de la communauté internationale. -VNA/VI