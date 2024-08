Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à Pékin

Dans l'après-midi du 18 août, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et son épouse, ont quitté la ville de Guangzhou, province chinoise du Guangdong, pour Pékin, dans le cadre de leur visite d'État en Chine du 18 au 20 août, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse.

Le dirigeant To Lam et son épouse quittent le Guangdong. Photo: VNA





À 18h40 (heure locale), l'avion transportant le dirigeant To Lam et son épouse, ainsi que la délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant, a atterri à l'aéroport international de Pékin.



Ils ont été accueillis à l’aéroport par Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères; l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo; des représentants de l’ambassade du Vietnam en Chine; ainsi que des Vietnamiens en Chine. La cérémonie d’accueil a également vu la participation d'un grand nombre de jeunes, d'adolescents et d'enfants chinois qui ont interprété des numéros artistiques.

Cérémonie d'accueil à à l'aéroport international de Pékin. Photo: VNA





Le même jour, le dirigeant To Lam va rendre visite à l'ambassade du Vietnam à Pékin.



La visite d'État en Chine est le premier voyage d'affaires à l'étranger du secrétaire général et président To Lam dans ses nouvelles fonctions. Elle constitue une activité diplomatique particulièrement importante entre le Vietnam et la Chine en 2024, avec de grands effets sur l'évolution des relations entre les deux Partis et les deux pays à long terme.-VNA/VI