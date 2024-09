Le dirigeant Tô Lâm et le plus haut législateur cubain plaident pour des liens accrus

Entrevue entre le ecrétaire général et président vietnamien Tô Lâm (à gauche) et le président de l’Assemblée nationale de Cuba Esteban Lazo Hérnandez, à La Havane, le 26 septembre. Photo: VNA

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm a réaffirmé jeudi après-midi 26 septembre, heure de La Havane, au président de l’Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo Hérnandez, la solidarité et le soutien conséquents du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens à l’œuvre révolutionnaire du peuple cubain, demandant de mettre fin à l’embargo contre Cuba.

Le chef du Parti et de l’Etat vietnamien ont passé en revue avec le plus haut législateur cubain les relations spéciales exemplaires entre les deux peuples fondées par le président Hô Chi Minh et le commandant en chef Fidel Castro et cultivés par les deux pays ces 64 dernières années.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé l’estime du Vietnam pour la solidarité et le soutien du Parti, de l’Etat et du peuple cubains à la lutte pour la défense de la Patrie et la réunification nationale du Vietnam dans le passé ainsi qu’à l’oeuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie à l’heure actuelle.

Il a souligné que sa visite d’Etat à Cuba démontre la solidarité spéciale et constante du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens envers le Parti, l’Etat et le peuple cubains, ainsi que l’importance de consolider, d’approfondir et d’élever l’efficacité des relations de solidarité traditionnelle et d’amitié spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.

Remerciant le Vietnam pour ses sentiments de solidarité, de fraternité étroite, de soutien et d’aide sincères, impartiaux, purs et précieux à l’œuvre révolutionnaire de Cuba, le président de l’Assemblée nationale de Cuba a affirmé que Cuba chérit et souhaite toujours approfondir davantage les relations traditionnelles de solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Il a hautement apprécié et salué les excellents résultats de développement socio-économique du Vietnam, exprimant sa conviction que le Vietnam et son peuple, sous la direction du Parti communiste du Vietnam ayant à sa tête le secrétaire général et président Tô Lâm, continueront d’obtenir de plus grandes réalisation sur le chemin du développement du pays et de la construction du socialisme.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les résultats du 8e Plénum du Parti communiste cubain et de la 3e session de l’Assemblée nationale de Cuba, se disant convaincu que sous la direction clairvoyante du Parti communiste cubain ayant à sa tête le premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez et avec les contributions importantes de l’Assemblée nationale de Cuba dirigée par le président Esteban Lazo Hérnandez, le peuple cubain frère surmontera bientôt les difficultés et réalisera avec succès les objectifs de développement national et continuera de renforcer le rôle et la position de Cuba dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont discuté et convenu des orientations majeures pour promouvoir et élever l’efficacité de la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays, contribuant ainsi à consolider l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.

En conséquence, les Assemblées nationales des deux pays continueront de mettre en œuvre les accords de coopération entre les deux parties; de contribuer activement à résoudre rapidement les difficultés, amenant la coopération bilatérale à une nouvelle étape de développement plus efficace et plus durable.

Elles continueront de promouvoir leur rôle législatif et de surveillance pour promouvoir la mise en œuvre des accords bilatéraux; de faire valoir le rôle des députés dans l’entretien des relations privilégiées, de renforcer la compréhension mutuelle, d’élargir les échanges entre les peuples et la coopération entre les localités, et d’éduquer les peuples sur l’importance des relations privilégiées entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.

Les organes des Assemblées nationales du Vietnam et de Cuba renforceront également leur échange d’expériences en matière d’élaboration de lois, de perfectionnement des politiques de gestion socio-économique et leur coopération au sein des mécanismes et forums multilatéraux. – VNA/VI