Le dirigeant To Lam entame une visite d’État à Singapour

Dans la matinée du 29 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé à l’aéroport de Changi, entamant une visite d’État à Singapour du 29 au 31 mai, à l’invitation du président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse.



À cette occasion, à l’invitation du directeur général et chef de la direction de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), Bastian Giegerich, le dirigeant vietnamien participera au Dialogue Shangri-La, le 29 mai et y prononcera un discours d’orientation.



Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération dynamiques, substantielles et efficaces en Asie du Sud-Est. Après plus d’un demi-siècle de développement, les relations bilatérales n’ont cessé d’être consolidées et approfondies, devenant un modèle de coopération réussie au sein de l’ASEAN.

Des dirigeants singapouriens accueillent le secrétaire général et président To Lam et son épouse à l'aéroport de Changi, à Singapour. Photo : VNA L’établissement du partenariat stratégique en 2013, puis son élévation au niveau du Partenariat stratégique global en 2025, marque une étape particulièrement importante, illustrant aussi un haut niveau de confiance politique, une convergence d’intérêts de plus en plus étroite et une vision stratégique commune dans le nouveau contexte régional et international entre les deux pays.



La visite d’État à Singapour du dirigeant To Lam revêt aussi une importance particulière pour poursuivre la mise en œuvre et la concrétisation du Partenariat stratégique global entre les deux pays. - VNA/VI