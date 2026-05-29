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Le dirigeant To Lam entame une visite d’État à Singapour
Dans la matinée du 29 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé à l’aéroport de Changi, entamant une visite d’État à Singapour du 29 au 31 mai, à l’invitation du président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, et de son épouse.
À cette occasion, à l’invitation du directeur général et chef de la direction de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), Bastian Giegerich, le dirigeant vietnamien participera au Dialogue Shangri-La, le 29 mai et y prononcera un discours d’orientation.
Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations d’amitié et de coopération dynamiques, substantielles et efficaces en Asie du Sud-Est. Après plus d’un demi-siècle de développement, les relations bilatérales n’ont cessé d’être consolidées et approfondies, devenant un modèle de coopération réussie au sein de l’ASEAN.