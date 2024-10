Le dirigeant To Lam entame sa participation au 19e Sommet de la Francophonie et sa visite officielle en France

Dans la soirée du 3 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, est arrivé à Paris, entamant sa participation au 19e Sommet de la Francophonie et sa visite officielle en France du 3 au 7 octobre à l’invitation du président français, Emmanuel Macron.

La participation du dirigeant To Lam au 19e Sommet de la Francophonie vise à confirmer le rôle du Vietnam en tant que membre clé de la communauté francophone de la région Asie-Pacifique, ainsi que sa participation active et responsable aux activités de la communauté francophone en particulier et de la communauté internationale en général, contribuant au renforcement et à la consolidation du multilatéralisme, de la coopération et de la solidarité internationales. En participant au 19e Sommet de la Francophonie, le Vietnam continue d'affirmer ses dernières réalisations en matière de développement économique, social et culturel.

Il s'agit également de la première visite d'un président du Vietnam en France après 22 ans, visant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-France, à promouvoir davantage la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies, ainsi que de la coopération décentralisée, à renforcer les activités diplomatiques du PCV, notamment pour le Parti communiste français, et à intensifier la diplomatie populaire pour exhorter le gouvernement français à continuer à soutenir la communauté vietnamienne sur son sol.-VNA/VI