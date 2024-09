Le dirigeant Tô Lâm en Mongolie, en Irlande et en France pour renforcer les liens

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d’un entretien avec la presse à la veille de la tournée du secrétaire général et président Tô Lâm en Mongolie, en Irlande et en France. Photo : VNA

Les prochaines visites du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm en Mongolie, en Irlande et en France, ainsi que sa participation au 19e Sommet de la Francophonie, réaffirment une fois de plus la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du pays, ainsi que son intégration internationale proactive.

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a fait ces remarques dans une interview à la presse à la veille de la tournée du dirigeant vietnamien, qui aura lieu du 30 septembre au 7 octobre.

Ce voyage reflète également l’importance que le Parti et l’État vietnamiens attachent à l’amitié traditionnelle avec la Mongolie, à l’amitié et à la coopération multiformes avec l’Irlande et au partenariat stratégique avec la France, ainsi que la volonté du Vietnam d’améliorer et d’approfondir ses relations avec ces pays.

Le vice-Premier ministre a indiqué qu’à travers ce voyage, le Vietnam espère améliorer la coordination avec les pays pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux, et rechercher un soutien continu des pays pour la communauté vietnamienne à l’étranger.

Il a précisé que la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm en Mongolie revêt une signification particulière au moment où les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques et où leurs liens se trouvent au meilleur stade de développement.

Le dirigeant vietnamien discutera avec les dirigeants mongols des principales lignes directrices et mesures visant à renforcer davantage la confiance politique et à promouvoir la coopération dans les domaines prioritaires, notamment la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples.

La Mongolie a fourni au Vietnam un soutien matériel et spirituel important pendant la lutte du Vietnam pour la libération nationale, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux pays se soutiennent désormais également dans l’édification nationale et maintiennent une coopération étroite à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et des interractions populaires.

Concernant l’Irlande, Bui Thanh Son a souligné qu’il s’agissait de la première visite d’État depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a déclaré que les dirigeants des deux pays discuteraient de mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines correspondant aux besoins du Vietnam et aux avantages de l’Irlande, tels que les investissements de haute qualité, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition énergétique, l’éducation et la formation, en particulier l’enseignement supérieur.

Il a souligné que l’Irlande est actuellement le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et qu’elle a fait du Vietnam un bénéficiaire prioritaire de son aide au développement, qui se concentre sur l’éducation, l’égalité des sexes, l’adaptation au changement climatique, le soutien aux groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées et le déminage.

À ce jour, l’Irlande a accordé 250 bourses au Vietnam dans le cadre du programme Irish Aid lancé en 2009. Les deux pays mettent activement en œuvre un protocole d’accord sur la coopération entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère irlandais de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Marine.

Quant à la France, selon Bui Thanh Son, sur la base des liens particuliers et des résultats du partenariat stratégique des dix dernières années, les deux parties chercheront les moyens d’élever le partenariat stratégique à un nouveau niveau avec des avantages plus pratiques à la mesure du potentiel et de la position des deux pays dans leurs régions respectives et dans le monde dans son ensemble.

Il a déclaré que les deux parties s’efforceront d’intensifier les liens commerciaux et d’investissement, d’approfondir le travail commun dans les domaines traditionnels tels que la culture, l’éducation, la science et la technologie et la coopération décentralisée, tout en élargissant le partenariat à des domaines nouveaux et potentiels tels que l’industrie aérospatiale et les énergies renouvelables, la haute technologie et l’économie numérique.

Il a souligné que la confiance politique entre le Vietnam et la France s’est de plus en plus renforcée, notant que pour la première fois, un ministre français des Armées a assisté à la commémoration du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu et a affirmé la volonté avec le Vietnam de fermer le passé et de se tourner vers l’avenir pour la paix, la coopération et le développement.

Le vice-Premier ministre a également souligné que la France était l’un des principaux partenaires européens du Vietnam en matière de tourisme, de commerce, d’investissement et d’aide publique au développement, tout en menant de nombreux projets contribuant au développement, à la modernisation et à l’amélioration des conditions de vie du Vietnam.

Il a fait savoir que le secrétaire général et président Tô Lâm prononcerait un discours important lors du 19e Sommet de la Francophonie, dans le but de diffuser davantage le message d’un Vietnam proactif et responsable, toujours prêt à collaborer avec la communauté internationale pour relever les défis, en contribuant à un avenir de « paix, d’amitié, de solidarité et de développement durable », comme l’a proposé le Sommet de la Francophonie.

Il a affirmé que la coopération entre le Vietnam et la communauté francophone continue de se développer et que la communauté francophone considère le Vietnam comme un modèle de développement socio-économique et le centre des activités francophones dans la région. Le Vietnam fait partie des membres qui promeuvent la coopération économique, notamment dans l’économie numérique, dans l’espace francophone.

Selon Bui Thanh Son, le Vietnam a encore beaucoup de marge pour renforcer sa collaboration avec l’espace économique francophone, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de l’agriculture, du développement durable et de la science et de la technologie.

Il a exprimé sa conviction que la tournée du plus haut dirigeant vietnamien sera un succès et produira des résultats importants, contribuant à consolider les bases des relations entre le Vietnam et la Mongolie, l’Irlande, la France et la communauté francophone, et en même temps ouvrir de nouveaux espaces et potentiels en coopération avec chaque pays, développant ainsi des relations adaptées à la nouvelle situation. – VNA/VI