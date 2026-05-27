Le dirigeant To Lam effectuera une visite d’État aux Philippines

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam. Photo: VNA

À l’invitation du président des Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. , et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État aux Philippines.

​La visite sera effectuée du 31 mai au 1er juin 2026, selon un communiqué publié par le ministère de Affaires étrangères. - VNA/VI