Le dirigeant To Lam dépose des fleurs au buste du Président Ho Chi Minh à Montreuil

Dans le cadre de sa participation au 19e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France, dimanche 6 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, est allé déposer des fleurs au buste du Président Ho Chi Minh au parc Montreau à Montreuil.

A cette occasion, le dirigeant To Lam a exprimé sa gratitude envers l'administration municipale et les amis de Montreuil pour leur participation à la préservation de précieux documents et souvenirs du Président Ho Chi Minh.

Il a mis en exergue les contributions significatives du grand leader vietnamien au renforcement de l'amitié franco-vietnamienne, soulignant les relations spéciales entre les deux nations dans divers domaines, notamment l'histoire, la politique, l'économie, la culture, l'architecture et les échanges interpersonnels.

Il a réaffirmé que le Vietnam considère la France comme un partenaire européen de premier plan, avant d’affirmer la volonté du Parti et de l'État vietnamiens d'approfondir davantage la coopération multiforme avec la France.

Pour sa part, le maire de Montreuil, Patrice Bessac, a souligné que la présence du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, constitue une preuve de l'amitié étroite qui unit les Vietnamiens et les Français.

A cette occasion, le dirigeant To Lam a planté un arbre du souvenir et visité l'espace dédié au Président Ho Chi Minh dans le parc Montreau.-VNA