Le dirigeant Tô Lâm demande de se concentrer sur le sauvetage de vies

Le secrétaire général et président Tô Lâm inspecte certains points critiques de la digue de la rivière Lô, dans la commune de Truong Sinh, district de Son Duong, province de Tuyên Quang. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a souligné jeudi 12 septembre dans la province de Tuyên Quang (Nord) que la plus haute priorité pour les localités touchées par le typhon Yagi doit être de sauver des vies.

Le dirigeant s’est rendu jeudi 12 septembre dans la province de Tuyên Quang, , l’une des localités durement touchées par le typhon Yagi, pour inspecter le travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et conforter les habitants sinistrées dans la commune de Truong Sinh, district de Son Duong.



Avant de venir contrôler la consolidation des digues de la rivière Lô, il a rencontré des habitants évacués dans la Maison culturelle du hameau de Phu Tho 1, affirmant que Le Parti et l’État feront tout leur possible pour ramener rapidement la vie des habitants des zones touchées à la normale.



Lors d’une réunion avec les responsables de la province de Tuyên Quang sur la prévention des typhons et des inondations, Tô Lâm a affirmé que le Bureau politique avait demandé à l'ensemble du système politique de se concentrer sur la mise en œuvre de toutes les mesures visant à faire face à ces catastrophes naturelles.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a aussi demandé au Front de la Patrie du Vietnam et à tous les services concernés de continuer à mobiliser les aides en faveur des sinistrés.

À cette occasion, le Front de la Patrie du Vietnam a remis 20 milliards de dôngs (813.000 dollars) à la province de Tuyên Quang.



Quatre jours après le passage du typhon Yagi, le bilan s’est alourdi à moins 330 morts et disparus au dernier décompte jeudi 12 septembre à 17h00, avec son cortège de crues et de glissements de terrain dans le Nord du pays. – VNA/VI