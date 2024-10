Le dirigeant To Lam assiste au Forum Francophone des Affaires

Dans l'après-midi du 5 octobre (heure locale), à Paris, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a assisté au Forum Francophone des Affaires (FFA) pour décerner le Prix de la francophonie économique au groupe vietnamien FPT et à la société Made For A Woman de Madagascar.

Pham Minh Tuan, directeur général adjoint du groupe FPT et directeur général de FPT Software, a déclaré que FPT était très honoré de recevoir ce prix, une reconnaissance significative de ses efforts et de ses contributions continus à la Francophonie.

Depuis le début de ses opérations sur le marché français en 2008, FPT se concentre toujours sur le renforcement de la coopération internationale et des échanges économiques et culturels entre la France et le Vietnam. En juillet dernier, FPT a créé une association pour regrouper le personnel francophone de grande qualité à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise.

Le Prix a également été remis à Eileen Akbaraly, fondatrice de la société Made For A Woman de Madagascar. Il s'agit d'une entreprise sociale centrée sur les femmes pour autonomiser des artisans à Madagascar.

Lors de l’événement, le dirigeant To Lam a félicité les lauréats, soulignant qu’il s’agissait d’une récompense pour le dynamisme et la créativité des entreprises dans le domaine des sciences et des technologies, ainsi que pour les efforts afin d'honorer les femmes et la vie humaine.

Selon lui, le fait que le groupe vietnamien FPT ait reçu le prix cette année illustre une fois de plus la participation positive et proactive du Vietnam à la communauté francophone.-VNA/VI