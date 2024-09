Le dirigeant Tô Lâm assiste à une table ronde avec de grandes entreprises américaines

Le secrétaire général et président Tô Lâm (centre) participe à une table ronde d’affaires avec les entreprises américaines de premier plan, à New York, le 23 septembre. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a assisté à une table ronde d’affaires avec les entreprises américaines de premier plan, lundi 23 septembre, à New York, dans le cadre de son voyage de travail aux États-Unis pour le Sommet de l’avenir de l’ONU et des événements connexes.

Cet événement a été organisée par le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), la Chambre de commerce des États-Unis (USCC), le Business Council for International Understanding (BCIU), en collaboration avec le ministère du Plan et de l’Investissement et l’ambassade du Vietnam aux États-Unis.

Les entreprises américaines ont hautement apprécié la politique de priorisation du développement économique des dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam, en particulier l’engagement à éliminer les obstacles et barrières institutionnels, à aider les entreprises à surmonter les difficultés et à promouvoir leurs activités.

Elles ont également partagé les opportunités de coopération dans de nombreux domaines où le Vietnam a un grand potentiel et ont exprimé leur espoir d’investir aussi rapidement possible au Vietnam, et leut confiance en l’efficacité économique obtenue.

Dans le même temps, elles ont indiqué accorder la priorité au soutien du Vietnam pour maintenir et garantir son engagement en faveur du développement durable dans la région, et ont espéré que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables en termes de mécanismes et de politiques pour les activités d’investissement favorables et à long terme.

Les représentants des entreprises américaines ont apprécié le développement dynamique de l’économie vietnamienne au cours des dernières années, avec de nombreux résultats encourageants, et ont partagé la vision du gouvernement vietnamien sur les réalisations futures vers une nouvelle ère, l’ère de la lévitation nationale comme l’a évoqué le secrétaire général et président Tô Lâm.

S’exprimant lors de la table ronde, le dirigeant vietnamien a déclaré que la situation économique mondiale connaît de nombreuses fluctuations et des évolutions complexes et imprévisibles, mais que des tendances positives subsistent, notamment le besoin de paix, de stabilité, de coopération pour le développement reste le courant principal.

L’Asie-Pacifique reste le moteur de la croissance mondiale ; la quatrième révolution industrielle se déroule avec force à l’échelle mondiale, affectant tous les domaines de l’économie, dans lesquels les États-Unis continuent d’être l’un des leaders mondiaux en matière d’activités financières, scientifiques et technologiques et d’innovation.

Dans ce contexte, selon le secrétaire général et président Tô Lâm, les relations Vietnam-États-Unis continuent de se développer de manière forte, profonde, substantielle, intégrale et efficace sur la base de la confiance et des avantages des peuples des deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, la coopération et le développement durable de la région et du monde.

En matière d’investissement, les États-Unis restent l’un des principaux partenaires d’investissement du Vietnam, la plupart des grandes entreprises américaines étant déjà présentes et investissant efficacement au Vietnam, alors que de plus en plus d’entreprises vietnamiennes investissent sur le marché américain.

Le commerce bilatéral a atteint plus de 110 milliards de dollars en 2023, dépassant ainsi la barre des 100 milliards de dollars pour la troisième année consécutive, renforçant ainsi la position des États-Unis en tant que plus grand marché d’exportation du Vietnam.

Cependant, le dirigeant vietnamien a estimé que la coopération entre les deux pays dispose encore d’une large marge de manœuvre, propulsée par la force interne de chaque pays et par l’élan apporté par le partenariat stratégique intégral entre entre les deux parties. Il a souligné que cela devrait renforcer le consensus dans chaque pays ; créer les conditions nécessaires à la mobilisation et à la concentration des ressources pour d’importants programmes et plans de coopération mutuellement bénéfiques.

Appréciant l’énergie et l’enthousiasme de la communauté d’affaires américaine, le secrétaire général et président Tô Lâm a espéré que les entreprises américaines continueront de s’efforcer de devenir les plus grands investisseurs au Vietnam, à promouvoir leurs avantages et à profiter des opportunités basées sur des relations d’égalité, de respect mutuel et de respect mutuel pour être à la hauteur du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Pour atteindre cet objectif, il proposé que les ministères, branches et agences concernés des deux pays continuent de concrétiser les principales politiques et orientations du partenariat stratégique intégral ; de soutenir etde gérer rapidement les difficultés et les problèmes des investisseurs ; de continuer à mettre en œuvre des solutions pour améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires dans une direction ouverte et transparente.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également espéré que le gouvernement américain encouragera les entreprises américaines à accroître leurs investissements au Vietnam, tout en créant les conditions et en continuant à soutenir les investisseurs vietnamiens pour développer leurs activités d’investissement commerciales efficaces, en particulier des projets dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Il a souhaité que les investisseurs américains étudient et augmentent leurs investissements dans des secteurs et des domaines tels que la science et la technologie, l’innovation, la recherche et le développement ; l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance ; développer les industries des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IOT) ; les énergies nouvelles, les énergies renouvelables ; la finance ; la biotechnologie et la santé.

A cette occasion, il a espéré que les investisseurs américains continueront à apporter leur soutien à ce que le gouvernement américain reconnaisse rapidement le Vietnam comme une économie de marché, créant ainsi des conditions favorables à la coopération entre les entreprises vietnamiennes et américaine.

Il a affirmé que le Parti et l’État du Vietnam considèrent toujours le secteur à capitaux étrangers comme une composante importante de l’économie de marché à orientation socialiste, contribuant à promouvoir la transformation fondamentale de l’économie, à avoir un impact positif sur la réforme et la rénovation des institutions économiques, à améliorer l’environnement des affaires, le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé accorder toujours une attention particulière et créer les conditions les plus favorables pour que le monde des affaires en général et les entreprises à capitaux étrangers puissent opérer efficacement au Vietnam. – VNA/VI