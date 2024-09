Le dirigeant To Lam apportera des messages importants aux Nations Unies

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.

Du 22 au 24 septembre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, participera au Sommet de l’avenir, à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et travaillera aux États-Unis. Il s'agira de son premier voyage d'affaires pour participer à des activités diplomatiques multilatérales et travailler aux États-Unis dans son nouveau poste. Ce sera également la première fois qu'un secrétaire général du PCV et président vietnamien assistera en personne à des réunions de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations Unies.



C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, lors d’une interview accordée à la presse avant ce voyage d’affaires du dirigeant To Lam.



Aux Nations Unies, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, apportera des messages importants pour soutenir fermement le multilatéralisme, avec le rôle central des Nations Unies dans la paix, la coopération et le développement dans le monde. Ce sera également l'occasion pour le Vietnam de confirmer sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification des relations extérieures, d'intégration internationale profonde, proactive et active, sa volonté d’être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, de contribuer activement à la paix, à l'amitié, à la coopération et au développement dans le monde, a affirmé Bui Thanh Son.



Le voyage de travail du dirigeant To Lam aux États-Unis aura lieu à l'occasion du premier anniversaire de l'élévation des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral et dans le contexte où les deux parties préparent activement les activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.



Il s'agira d'une occasion importante pour les deux parties de revenir sur les réalisations apportées par le nouveau cadre relationnel et de discuter des principales orientations et mesures visant à maintenir le développement dynamique, stable et substantiel des relations dans les années à venir. Les deux parties continueront d'adhérer aux principes fondamentaux de leurs relations, notamment "le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et le respect des institutions politiques, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun", renforceront la confiance politique et la confiance stratégique, répondront aux aspirations des deux peuples et contribueront plus activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans le monde, a estimé le vice-Premier ministre.



Dans le cadre de son voyage d'affaires, To Lam aura d'importantes rencontres bilatérales avec des dirigeants américains, prendra la parole lors d'événements saluant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis et le premier anniversaire de l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral, et aura des séances de travail avec des officiels, hommes d’affaires et spécialistes américains, a-t-il annoncé.



S’agissant des contributions du Vietnam à l’ONU, Bui Thanh Son a estimé que les relations entre le Vietnam et l'ONU se développaient positivement, s'approfondissaient de plus en plus et étaient constamment consolidées et renforcées.



Selon lui, le Vietnam apporte des contributions de plus en plus substantielles et profondes en termes d'idées, de personnel et de ressources dans tous les domaines des activités piliers des Nations Unies concernant le maintien de la paix, la sécurité et la coopération au développement. Le vice-Premier ministre a notamment cité les efforts et réalisations du Vietnam liés aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, aux Objectifs de Développement durable, ainsi que sa participation active aux grandes priorités des Nations Unies en matière de paix, de développement et de droits de l'homme.



Le Vietnam a occupé et occupe avec succès de nombreux postes importants aux Nations Unies. Les dirigeants des Nations Unies apprécient toujours le rôle et les contributions du Vietnam et espèrent que le Vietnam continuera à jouer un rôle de plus en plus actif dans les domaines prioritaires des Nations Unies.



Concernant les relations Vietnam-États-Unis, Bui Thanh Son a constaté qu’après un an de mise en œuvre du partenariat stratégique intégral, la coopération entre les deux pays avait obtenu de nombreux résultats positifs dans un certain nombre de domaines.



Premièrement, les contacts et l’échange de délégations se sont déroulés de manière dynamique à tous les canaux et à tous les niveaux. En plus de maintenir les mécanismes de dialogue annuels existants, les deux parties ont lancé avec succès de nouveaux mécanismes de dialogue annuels tels que le dialogue des ministres des Affaires étrangères..., a-t-il rappelé.



Deuxièmement, l'économie, le commerce et l'investissement ont continué d'être un moteur important des relations entre les deux pays. Le commerce bilatéral au cours des 8 premiers mois de 2024 a atteint près de 88 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 %..., a-t-il ajouté.



Troisièmement, la coopération en matière de sécurité et de défense a continué d'être mise en œuvre de manière efficace, dans laquelle la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre est demeurée une priorité et un pilier important des relations entre les deux pays, avec de nombreux résultats tangibles..., a-t-il poursuivi.



Quatrièmement, les deux parties ont continué de se coordonner étroitement au sein d'importants mécanismes et forums multilatéraux ainsi que de mener une coopération substantielle pour faire face aux problèmes mondiaux, a-t-il affirmé.



En outre, à propos des questions sur lesquelles il existe des différences, les deux parties continueront à renforcer le dialogue dans un esprit de franchise et de constructivité, en tenant compte des intérêts légitimes de chacune, a-t-il conclu.-VNA/VI