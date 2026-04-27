Le dirigeant To Lam appelle Hô Chi Minh-Ville à traduire les orientations stratégiques du Parti en résultats concrets

Lors d’une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville tenue le 27 avril, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé la métropole du Sud à concrétiser plus profondément les résolutions stratégiques du Comité central, en dépassant le stade des simples programmes d’action pour les traduire en véritables modèles de développement.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et les délégués. Photo: VNA

Il a passé en revue les préparatifs du 50e anniversaire de la dénomination de la ville en l’honneur du Président Hô Chi Minh, la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, ainsi que la situation et les perspectives de croissance économique à deux chiffres pour 2026, le bien-être social, le bilan préliminaire du modèle d’administration locale à deux niveaux, les difficultés actuelles de la ville ainsi que ses recommandations et propositions.

Le dirigeant a salué les efforts constants, le sens des responsabilités et la détermination politique de l’organisation du Parti, de l’administration, de l’armée et de la population locale. Il a toutefois souligné la nécessité pour la ville de se montrer plus proactive, plus résolue et porteuse d’une vision à long terme, afin de valoriser ses atouts internes, bâtir une économie autonome et résiliente, s’adapter avec souplesse aux évolutions mondiales et préserver son autonomie stratégique.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville doit impérativement renforcer sa résilience face aux fluctuations mondiales, qu'il s'agisse de la volatilité des prix de l'énergie ou des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, en bâtissant une structure énergétique flexible, durable et sécurisée.



Abordant l’objectif d’une croissance à deux chiffres, To Lam a souligné que la qualité du développement devait primer sur la seule performance chiffrée. Il a exhorté les autorités municipales à lever rapidement les blocages liés aux procédures juridiques, à l’aménagement et aux investissements, tout en accélérant le décaissement des investissements publics.

To Lam a également soutenu l’élaboration d’une loi spécifique sur les zones urbaines spéciales pour Hô Chi Minh-Ville. Ce cadre devrait permettre à la ville de mobiliser davantage de capitaux, d’expérimenter de nouveaux mécanismes de gouvernance, de bénéficier d’une décentralisation accrue et d’attirer les talents, afin d’ouvrir la voie à un développement plus dynamique de cette mégapole.

Le secrétaire général et président To Lam travaillenavec la permanence du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville doit traduire plus concrètement les résolutions stratégiques du Comité central dans les domaines de l’innovation, des hautes technologies, de l’intégration internationale, de la réforme institutionnelle et du développement du secteur privé. Autrement dit, la ville doit être à l’avant-garde dans la mise en œuvre concrète des résolutions stratégiques du Comité central.

Le secrétaire général et président de la République a souligné l'urgence d'accélérer les travaux de planification de Hô Chi Minh-Ville en adoptant une pensée novatrice et une vision à long terme, axées sur l’intégration et la connectivité.

Il a appelé à finaliser rapidement la planification de la ville en harmonisant infrastructures de surface, souterraines et numériques, tout en intégrant des couloirs verts pour former un écosystème de développement complet, capable d’anticiper les besoins futurs et d’éviter toute obsolescence prématurée des projets. Cette planification, a-t-il insisté, doit placer l’humain au centre, améliorer la qualité de vie et faire de Hô Chi Minh-Ville une ville agréable à vivre, intelligente, écologique et riche de son identité, tout en garantissant la défense et la sécurité.

Selon les orientations définies pour la période 2025-2050, avec une vision s'étendant sur un siècle, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une mégapole durable et créative, agréable à vivre, articulée autour d'un modèle polycentrique lié à la finance internationale, au libre-échange et à une logistique moderne. To Lam a estimé cette orientation à la hauteur du potentiel de la ville, insistant sur la concentration des ressources vers les infrastructures stratégiques et l’innovation, qu’il considère comme le socle de cette nouvelle phase de développement.

Le nouveau modèle de croissance de la ville doit désormais reposer sur la productivité, les avancées technologiques et la transformation numérique, avec une application profonde de l'intelligence artificielle pour générer des percées majeures en matière d'efficacité. À cette fin, des mécanismes incitatifs puissants devront être mis en place pour mobiliser davantage l’investissement privé dans la recherche et les sciences.

En outre, Hô Chi Minh-Ville doit également jouer un rôle plus actif dans la coopération régionale et la réorganisation de l’espace de développement du Sud, en coordination avec les localités voisines, autour d’une vision commune d’aménagement et d’une répartition fonctionnelle cohérente.

Sur le volet de la gouvernance, il a insisté sur la nécessité de former une équipe de cadres intègres, compétents et audacieux, prêts à innover pour l'intérêt commun.

À l’approche du 50e anniversaire du baptême de la ville au nom du Président Hô Chi Minh en 2026, il a demandé que les célébrations soient empreintes de solennité et de profondeur, sans faste inutile, en privilégiant des résultats concrets au service du bien-être social et de la modernisation urbaine.Le dirigeant s’est dit qu’avec son dynamisme, sa créativité et son ambition de développement, Hô Chi Minh-Ville poursuivrait ses percées et confirmera son rôle de locomotive économique du pays. -VNA/VI