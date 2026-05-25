Le dirigeant To Lam appelle à une réforme profonde de la recherche fondamentale

Panorama de la réunion. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a présidé le 25 mai une réunion de la permanence du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique consacrée à la recherche fondamentale.



Lors de la réunion, To Lam a souligné que la recherche fondamentale devait être profondément renouvelée en matière de vision, d’institutions, de mécanismes d’investissement, d’organisation et de fonctionnement afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle période. Selon lui, il s’agit d’un enjeu stratégique directement lié au modèle de développement, à la capacité d’autonomie et à la position du Vietnam au 21e siècle.



To Lam a également souligné que la recherche fondamentale présentait encore plusieurs limites et insuffisances. Les investissements restent faibles et le Vietnam ne dispose pas encore d’un écosystème national solide, stable et durable de recherche fondamentale. Les activités de recherche demeurent dispersées, insuffisamment connectées et manquent de groupes de recherche puissants liés à la stratégie de développement du pays. La question des ressources humaines scientifiques constitue aujourd’hui un véritable goulot d’étranglement stratégique : dans de nombreux domaines, le nombre d’experts de haut niveau reste insuffisant et la relève fait défaut.



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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Le dirigeant a souligné la nécessité de définir clairement les objectifs du développement de la recherche fondamentale dans cette nouvelle phase, afin de résoudre les blocages actuels tout en créant une base de connaissances durable au service d’un développement rapide et durable du pays.



L’objectif global est de bâtir une recherche fondamentale vietnamienne moderne, autonome et intégrée au niveau international, capable de produire de nouvelles connaissances, de former des ressources humaines d’excellence, de fournir des bases stratégiques pour l’élaboration des politiques et de soutenir le développement des technologies stratégiques.



D’ici 2030, il faudra lever les principaux blocages et mettre en place un écosystème national de recherche fondamentale relativement cohérent, avec plusieurs centres d’excellence, groupes de recherche solides, grandes bases de données scientifiques et infrastructures de recherche partagées capables de rivaliser au niveau régional. D’ici 2045, certains domaines de la recherche fondamentale devront atteindre un niveau de compétitivité internationale.



To Lam a appelé à une réforme profonde du mécanisme de gestion scientifique. Il a également insisté sur la nécessité de bâtir un environnement académique honnête, libre et créatif, associé à une responsabilité scientifique et nationale. Le dirigeant a en outre souligné que l’être humain devait être placé au centre du développement de la recherche fondamentale, avant de demander de mettre en place des mécanismes financiers adaptés à chaque type de recherche...



De plus, il a insisté sur la nécessité de développer les infrastructures nationales de données et de connaissances. Selon lui, les données doivent être considérées comme une infrastructure stratégique de la recherche fondamentale à l’ère de l’intelligence artificielle.



To Lam a également souligné l’importance de la coopération internationale afin d’attirer des experts étrangers, des scientifiques vietnamiens vivant à l’étranger et de collaborer avec les grands centres scientifiques mondiaux tout en protégeant les données, la propriété intellectuelle et les intérêts nationaux. Il a enfin appelé à accélérer l’élaboration de la Stratégie nationale de développement de la recherche fondamentale à l’horizon 2045. -VNA/VI