Le dirigeant lao rencontre d'anciens soldats volontaires vietnamiens

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith (gauche) et Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, To Lam. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a rencontré le 11 septembre à Hanoï d'anciens soldats volontaires vietnamiens, des experts, des anciens élèves du Laos et de jeunes représentants du Vietnam et du Laos.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, To Lam, ainsi que de hauts dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam et du Laos ont également assisté à la rencontre.



Le dirigeant lao a exprimé son émotion pour les immenses contributions et sacrifices des soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos, affirmant que de nombreux champs de bataille au Laos portent les marques indélébiles des soldats lao et vietnamiens.



Il a souligné la nécessité pour les peuples des deux pays, en particulier la jeune génération, de comprendre et de chérir profondément la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos. Il a décrit ce lien comme un bien commun inestimable qui doit être continuellement cultivé pour s'épanouir en une grande amitié, une solidarité particulière et une coopération intégrale entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples.



Le général de brigade Huynh Duc Huong, représentant le Comité de liaison des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, a fait écho aux sentiments du dirigeant lao. Il a exprimé sa fierté des réalisations importantes réalisées par les deux Partis, les deux États et les deux peuples, et sa joie de voir la solidarité croissante entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines.



Huynh Duc Huong a affirmé que les anciens soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos restent pleinement engagés dans l’œuvre de l'édification et de la protection nationales dans les deux nations. Ils sont également déterminés à préserver et à favoriser les relations Vietnam-Laos. - VNA/VI