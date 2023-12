Le dirigeant chinois Xi Jinping termine avec succès sa visite d’État au Vietnam

Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, le dirigeant chinois, Xi Jinping, et son épouse, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Dans le cadre de la visite, le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, son épouse, et la délégation de haut niveau du Parti et de l'État chinois, sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.La cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse, s'est tenue solennellement au Palais présidentiel selon les plus hauts rites d’accueil réservés aux chefs d'État.Pendant son séjour, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et le président Vo Van Thuong. Il a eu des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Nguyen Phu Trong et Xi Jinping ont convenu que l'amitié traditionnelle, construite et soigneusement cultivée par le Président Hô Chi Minh, le Président Mao Zedong et les dirigeants prédécesseurs, constituait un bien précieux des deux peuples, qui devait être continuellement hérités et promus. Les deux dirigeants ont convenu d'évaluer que depuis l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays en 2008, avec la devise « voisinage amical, coopération intégrale, stabilité à long terme, orientations vers l'avenir » et l'esprit de « bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat », la coopération dans tous les domaines avait réalisé de nombreux progrès positifs et intégraux, et que les relations entre les deux Partis et les deux pays n’avaient cessé de s'étendre et de s'approfondir.De la grande appréciation des relations entre les deux Partis et les deux pays, avec les réalisations du partenariat de coopération stratégique intégral au cours des 15 dernières années et face aux nouvelles exigences, les deux parties ont convenu de construire une communauté tournée vers un avenir partagé Vietnam-Chine et investie d'une importance stratégique, de faire des efforts pour le bonheur des deux peuples, pour la paix et le progrès de l'humanité, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, sur les principes du respect mutuel, de la coopération égale et mutuellement bénéfique, du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun, et de la persévérance dans la résolution des désaccords par des moyens pacifiques.Nguyen Phu Trong et Xi Jinping ont écouté des rapports sur 36 documents de coopération signés par des départements, ministères, organes centraux et des localités lors de cette visite d'État au Vietnam du dirigeant chinois.Lors de leur entretien, le président Vo Van Thuong et le dirigeant chinois Xi Jinping ont affirmé que les résultats fructueux de l’entretien avec de nombreuses perceptions communes importantes entre le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, indiquaient clairement la direction, ouvrant une période de bonne coopération entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère.Le président Vo Van Thuong a déclaré espérer que les deux parties multiplieraient les échanges et le partage d’expériences dans la construction et le développement national, promouvraient la coopération tangible dans tous les domaines, notamment le commerce et l’investissement, amélioreraient les liaisons routières, élargiraient la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, des sciences et technologies ainsi que de la santé. Il a également proposé que les deux parties renforcent les échanges entre les peuples, organisent bien les activités d'échange culturel et renforcent la communication sur l'amitié Vietnam-Chine, contribuant à renforcer davantage les bases sociales du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a défini six orientations clés de coopération. Xi Jinping a exprimé son accord avec les opinions de Pham Minh Chinh, affirmant que la Chine et le Vietnam étaient des partenaires importants l'un pour l'autre. Il a proposé que les deux parties accélèrent la connectivité stratégique, mettent en œuvre efficacement le plan de coopération pour relier le cadre « Deux corridors, une ceinture » à l'initiative « la Ceinture et la Route », et renforcent la coopération substantielle dans tous les domaines, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays. Concernant les orientations de la coopération dans les temps à venir, Xi Jinping a présenté certaines propositions.Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a proposé que l'Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine maintiennent et renforcent davantage les échanges et les contacts de tous niveaux, continuent à promouvoir leur rôle important dans la construction d’un corridor juridique et de politiques favorables, promeuvent la coopération économique et commerciale pour un développement équilibré et durable, notamment en important davantage de produits agricoles et aquatiques du Vietnam. Xi Jinping a déclaré souhaiter que les deux pays maintiennent des échanges et des contacts de haut niveau et discutent des mesures visant à construire les Partis et à promouvoir le développement national, promeuvent la coopération tangible et améliorent la connectivité des infrastructures, organisent bien les échanges entre les deux peuples et gèrent bien les désaccords. Il a exprimé son soutien au renforcement des échanges et de la coopération entre l’Assemblée populaire nationale chinoise et l'Assemblée nationale vietnamienne.Dans le cadre de la visite, le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et son épouse Ngo Thi Man, ainsi que le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, et son épouse, la professeure Peng Liyuan, ont assisté à une rencontre avec des partisans de l’amitié sino-vietnamienne et des jeunes des deux pays.Ngo Thi Man, épouse du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et l’épouse du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, la professeure Peng Liyuan, ont visité le Musée des femmes du Vietnam.Phan Thi Thanh Tam, épouse du président Vo Van Thuong, et l’épouse du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, la professeure Peng Liyuan, ont assisté à un échange avec des étudiants de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.Dans le cadre de la visite, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, présidente de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), s'est entretenue avec Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), chef du Bureau du Comité central du PCC.Cette visite d’Etat au Vietnam du dirigeant chinois Xi Jinping était la première visite du plus haut dirigeant du Parti et de l'État chinois au Vietnam après le 20e Congrès national du PCC, intervenue un an après la visite historique du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong en Chine (octobre 2022).La visite a eu lieu à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Il s’agit d’un nouveau jalon historique dans les relations Vietnam-Chine.Les deux parties ont publié une déclaration commune de la République socialiste du Vietnam et de la République populaire de Chine sur la poursuite de l'approfondissement et de l’élévation du partenariat de coopération stratégique intégral, la construction d’une Communauté tournée vers un avenir partagé Vietnam-Chine et investie d’une importance stratégique.Depuis l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégral en 2008, la coopération dans tous les domaines a réalisé des progrès positifs et globaux. Dans une nouvelle ère, les relations Vietnam-Chine ne cessent de se développer et de s'approfondir, en particulier lorsque le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, après la clôture du 20e Congrès national du PCC, a invité le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, à effectuer une visite historique en Chine, promouvant les relations Vietnam-Chine vers de nouveaux sommets.Pour les temps à venir, la partie chinoise a souligné la persévérance de sa politique d'amitié avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa diplomatie pour les voisins.La partie vietnamienne a affirmé qu'elle considérait toujours les relations Vietnam-Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Il s’agit d’un choix stratégique des deux côtés.Les deux parties ont souligné leur volonté de soutenir les deux Partis, les deux pays et les deux peuples pour persévérer dans leur autonomie stratégique et à choisir de manière autonome des voies de développement adaptées à la situation de leur pays, de traiter de manière satisfaisante et de résoudre activement les désaccords par des mesures pacifiques sur la base de la compréhension mutuelle, du respect mutuel, conformément au droit international et de maintenir une bonne dynamique de développement des relations Vietnam-Chine, contribuant plus activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.Les deux parties ont convenu que la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, était un succès et marquait un jalon important dans l'histoire des relations entre les deux Partis et les deux pays, apportant une contribution importante à la promotion de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, à l’élévation du niveau des relations Vietnam-Chine dans la nouvelle ère, à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde.-VNA/VI