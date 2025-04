Le dirigeant chinois Xi Jinping arrive à Hanoï, entamant sa visite d’État au Vietnam

À la mi-journée du 14 avril, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, est arrivé à Hanoï, entamant une visite d’État au Vietnam les 14 et 15 avril, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président vietnamien, Luong Cuong.



Le président Luong Cuong s’est rendu à l’aéroport international de Nôi Bai pour accueillir le dirigeant Xi Jinping et la délégation de haut niveau chinoise.



Pour saluer l’arrivée du dirigeant Xi Jinping et de sa délégation, des spectacles de tambours traditionnels, interprétés par 200 artistes, ainsi que des danses d’accueil exécutées par 54 jeunes femmes vêtues de costumes représentant les ethnies vietnamiennes, ont été présentés à l’aéroport de Nôi Bai.



Un grand nombre de Vietnamiens, de ressortissants chinois vivant au Vietnam, ainsi que des cadres et employés de l’ambassade de Chine au Vietnam, brandissant les drapeaux des deux pays et des banderoles exprimant l’amitié traditionnelle entre les deux nations, ont chaleureusement accueilli le président Xi Jinping et la délégation chinoise.

Performances culturelles et artistiques pour accueillir le secrétaire général du PCC et président de la Chine, Xi Jinping, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA



Il s’agit de la quatrième visite d’État au Vietnam du dirigeant Xi Jinping en tant que secrétaire général du PCC et président de la Chine. Cette visite revêt un caractère tout à fait particulier, car c’est la deuxième fois que le dirigeant chinois se rend au Vietnam au cours d’un même mandat.



La visite intervient dans un contexte particulier : l’année 2025 marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950 – 18 janvier 2025). Cette visite contribue à promouvoir et à approfondir davantage le cadre du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine, ainsi que la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, portant les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



Depuis l’établissement du cadre de partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays en 2008, et plus particulièrement à la suite des visites réciproques à portée historique des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ces dernières années, les relations bilatérales ont connu des avancées remarquables et globales dans de nombreux domaines. Les deux Partis et les deux États s’efforcent constamment de consolider les relations bilatérales, de continuer à approfondir et à rehausser le partenariat de coopération stratégique intégral, et de construire une « Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique ». Les deux pays ont défini des orientations autour des « six plus », à savoir : une confiance politique plus élevée ; une coopération en matière de défense et de sécurité plus substantielle ; une coopération substantielle plus approfondie ; une base sociale plus solide ; une coordination multilatérale plus étroite ; une meilleure gestion et résolution des désaccords. Les deux parties estiment que les relations bilatérales sont actuellement à leur niveau le plus profond, global et substantiel jamais atteint.



Moins d’un an après la visite d’État en Chine du secrétaire général Tô Lâm, la visite d’État au Vietnam du dirigeant Xi Jinping constitue un événement politique et diplomatique majeur pour les deux Partis et les deux pays. Elle revêt une signification stratégique et aura des effets durables sur le développement des relations Vietnam-Chine, dans un contexte où les deux nations entrent dans une nouvelle ère, une nouvelle phase de développement. Cette visite revêt une signification et une portée symbolique importantes pour les relations entre les deux pays. Elle permet de maintenir la dynamique positive actuelle, de renforcer son rayonnement à tous les niveaux et de créer une atmosphère de coopération animée, efficace et concrète.



Dans le cadre de cette visite, le dirigeant chinois Xi Jinping devrait tenir des entretiens et des entrevues avec le secrétaire général Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Ces échanges porteront en profondeur sur le renforcement et l’approfondissement des relations bilatérales, notamment la promotion des échanges de haut niveau réguliers, le renforcement de la confiance politique, la mise en œuvre efficace des perceptions communes de haut niveau et des accords déjà signés, ainsi que l’élargissement et l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des domaines de coopération selon les orientation des « six plus ». L’objectif est de faire progresser la coopération substantielle de manière plus approfondie, avec des résultats concrets et de nouveaux points lumineux de coopération.-VNA/VI